Το Περού αναβάλλει την αγορά F-16 από τις ΗΠΑ

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού, Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ, ανακοίνωσε την Τρίτη την αναβολή της αγοράς αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ, κρίνοντας πως η απόφαση επαφίεται στην επόμενη κυβέρνηση,που θα αναλάβει τα καθήκοντά της τον Ιούλιο.Η εξέλιξη καταγράφεται καθώς στη χώρα, εν μέσω χρόνιας πολιτικής αστάθειας.Η συμφωνία των περουβιανών Αρχών με την κατασκευάστρια του μαχητικού, Lockheed Martin, ήταν προγραμματισμένο να υπογραφτεί στη Λίμα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.Την ίδια ημέρα, ο αμερικανός πρεσβευτής στο Περού, ο Μπερνάρντο Ναβάρο, διεμήνυσε μέσω X ότι «αν διαπραγματευτείτε με κακή πίστη με τις ΗΠΑ και υπονομεύσετε αμερικανικά συμφέροντα, να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία που έχω στη διάθεσή μου για να προστατεύσω και να προωθήσω την ευημερία και την ασφάλεια της χώρας μου και της περιφέρειας».«Δεν έχουμε προχωρήσει στην αγορά ακόμη», αντέτεινε ο υπηρεσιακός πρόεδρος Μπαλκάσαρ, βετεράνος πολιτικός που ανήκει στην περουβιανή Αριστερά, η θητεία του οποίου άρχισε τον Φεβρουάριο και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουλίου.Ο Μπαλκάσαρ είναι ο όγδοος αρχηγός του κράτους του Περού τα τελευταία δέκα χρόνια.Τον Οκτώβριο του 2024, η χώρα προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας της, αναγγέλλοντας την απόκτησηΣτις προσφορές που είχαν υποβληθεί συγκαταλέγονταν δύο από ευρωπαϊκές κατασκευάστριες, αντίστοιχα για. Τελικά, τον Φεβρουάριο, η επιτροπή που ανέλαβε να εξετάσει τις προσφορές επέλεξε την αμερικανική.Κατά δημοσιεύματα του ειδικού Τύπου, η πολεμική αεροπορία του Περού χρησιμοποιεί σήμερα μαχητικά παλαιότερης τεχνολογίας, ιδίως 12 Mirage 2000, ενώ διαθέτει ακόμη σοβιετικού σχεδιασμού MiG-29 (Μικογιάν) και Su-27 (Σουχόι), που είχαν αποκτηθεί από τη Λευκορωσία το 1997, αλλά τα περισσότερα έχουν τεθεί εκτός υπηρεσίας ή βρίσκονται αποθηκευμένα σε υπόστεγα, στην εφεδρεία.