Η LA VIE EN ROSE προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα φροντίδας για σφριγηλή και λαμπερή επιδερμίδα – Το spring reset που χρειάζεται τώρα η επιδερμίδα σου.
IDF: Πλήγματα κατά μελών της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας στο νότιο Λίβανο
IDF: Πλήγματα κατά μελών της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας στο νότιο Λίβανο
Η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε σε πλήγματα σε τρεις περιπτώσεις, με στόχο, όπως αναφέρεται, την εξουδετέρωση της απειλής
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον μελών της Χεζμπολάχ, τα οποία, παραβίασαν τους όρους της εκεχειρίας και θεωρήθηκαν απειλή για ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο το τελευταίο 24ωρο.
Όπως αναφέρεται, σε περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, μονάδες της Ταξιαρχίας Γκολάνι εντόπισαν αριθμό ενόπλων κοντά στο χωριό Κουσάιρ, οι οποίοι φέρεται να πέρασαν τη γραμμή προκεχωρημένης άμυνας και να κινήθηκαν προς τις ισραηλινές δυνάμεις με τρόπο που, κατά την εκτίμηση του στρατού, συνιστούσε άμεση απειλή.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε δύο ακόμη περιστατικά που σημειώθηκαν την προηγούμενη ημέρα στην ίδια περιοχή, οι ισραηλινές δυνάμεις εντόπισαν «ένοπλους τρομοκράτες» που επίσης πέρασαν τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.
Η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε σε πλήγματα και στις τρεις περιπτώσεις, με στόχο, όπως αναφέρεται, την εξουδετέρωση της απειλής.
Όπως αναφέρεται, σε περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, μονάδες της Ταξιαρχίας Γκολάνι εντόπισαν αριθμό ενόπλων κοντά στο χωριό Κουσάιρ, οι οποίοι φέρεται να πέρασαν τη γραμμή προκεχωρημένης άμυνας και να κινήθηκαν προς τις ισραηλινές δυνάμεις με τρόπο που, κατά την εκτίμηση του στρατού, συνιστούσε άμεση απειλή.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε δύο ακόμη περιστατικά που σημειώθηκαν την προηγούμενη ημέρα στην ίδια περιοχή, οι ισραηλινές δυνάμεις εντόπισαν «ένοπλους τρομοκράτες» που επίσης πέρασαν τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.
Η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε σε πλήγματα και στις τρεις περιπτώσεις, με στόχο, όπως αναφέρεται, την εξουδετέρωση της απειλής.
❌CEASEFIRE VIOLATIONS: In 3 separate incidents in the area of al-Qusayr, IDF soldiers identified terrorists who crossed the Forward Defense Line, approaching the soldiers in a manner that posed an immediate threat.— Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026
In all 3 incidents, the terrorists were neutralized in order to…
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
