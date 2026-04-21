IDF: Πλήγματα κατά μελών της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας στο νότιο Λίβανο
Η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε σε πλήγματα σε τρεις περιπτώσεις, με στόχο, όπως αναφέρεται, την εξουδετέρωση της απειλής

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον μελών της Χεζμπολάχ, τα οποία, παραβίασαν τους όρους της εκεχειρίας και θεωρήθηκαν απειλή για ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο το τελευταίο 24ωρο.

Όπως αναφέρεται, σε περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, μονάδες της Ταξιαρχίας Γκολάνι εντόπισαν αριθμό ενόπλων κοντά στο χωριό Κουσάιρ, οι οποίοι φέρεται να πέρασαν τη γραμμή προκεχωρημένης άμυνας και να κινήθηκαν προς τις ισραηλινές δυνάμεις με τρόπο που, κατά την εκτίμηση του στρατού, συνιστούσε άμεση απειλή.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε δύο ακόμη περιστατικά που σημειώθηκαν την προηγούμενη ημέρα στην ίδια περιοχή, οι ισραηλινές δυνάμεις εντόπισαν «ένοπλους τρομοκράτες» που επίσης πέρασαν τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε σε πλήγματα και στις τρεις περιπτώσεις, με στόχο, όπως αναφέρεται, την εξουδετέρωση της απειλής.

