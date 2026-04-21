«Μετάνιωσα που τον στήριξα και τώρα βασανίζομαι» λέει τώρα ο Τάκερ Κάρλσον για τον Τραμπ

Σε μια σπάνια δημόσια αυτοκριτική προχώρησε ο Τάκερ Κάρλσον, δηλώνοντας ότι μετανιώνει για τη στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ και ότι αισθάνεται «βασανισμένος» για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.Ο συντηρητικός δημοσιογράφος και εσχάτως podcaster έκανε την τοποθέτηση αυτή στη διάρκεια συνομιλίας με τον αδελφό του, Μπάκλεϊ Κάρλσον, πρώην λογογράφο του Τραμπ, στην εκπομπή The Tucker Carlson Show, όπου οι δύο άνδρες συζήτησαν τη μετατόπιση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και την υποχώρηση των παραδοσιακών συντηρητικών αξιών μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον που πλέον κυριαρχείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα της συζήτησης, ο Κάρλσον είπε: «Ξέρεις, θα βασανιζόμαστε γι’ αυτό για πολύ καιρό – εγώ τουλάχιστον θα βασανίζομαι». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και θέλω να πω ότι λυπάμαι που παραπλάνησα τον κόσμο. Δεν ήταν σκόπιμο, αυτό μόνο θα πω».Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Κάρλσον συγκαταλεγόταν επί χρόνια στα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής δεξιάς που στήριξαν με συνέπεια τον Τραμπ. Παρότι ήδη από το 1999 τον είχε περιγράψει ως «το πιο αποκρουστικό πρόσωπο στον πλανήτη», αργότερα ήταν από τους πρώτους σχολιαστές που υποστήριξαν ότι ο Τραμπ έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη πριν από την πρώτη εκλογική του νίκη το 2016.Η στήριξή του συνεχίστηκε και στη δεύτερη προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, το 2024, όταν ο Κάρλσον έμεινε σταθερά στο πλευρό του και μάλιστα εμφανίστηκε σε προεκλογική εκδήλωση μόλις πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές.Η ρήξη, ωστόσο, άρχισε να γίνεται ορατή μετά την ανοιχτή διαφωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ και για τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι δύο χώρες κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Κάρλσον είχε χαρακτηρίσει τη γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για το Ιράν «χυδαία σε όλα τα επίπεδα», ενώ στη νέα του παρέμβαση πήγε ακόμη πιο πέρα, αναλαμβάνοντας προσωπικό μερίδιο ευθύνης.«Εσύ κι εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που τον στηρίξαμε – εσύ του έγραφες λόγους, εγώ έκανα εκστρατεία υπέρ του – δηλαδή, είμαστε σίγουρα μπλεγμένοι σε αυτό», είπε απευθυνόμενος στον αδελφό του. Και συνέχισε: «Δεν αρκεί να λες “άλλαξα γνώμη” ή “αυτό είναι κακό, αποχωρώ”».Στην ίδια γραμμή, πρόσθεσε: «Με πολύ μικρούς τρόπους, αλλά με πραγματικούς τρόπους, εσύ κι εγώ και εκατομμύρια άνθρωποι σαν εμάς είμαστε ο λόγος που αυτό συμβαίνει τώρα».Η μεταστροφή αυτή έρχεται λίγο μετά τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο ίδιος ο Τραμπ κατά του Κάρλσον και άλλων δεξιών προσωπικοτήτων των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες ανήκαν μέχρι πρόσφατα στον στενό ιδεολογικό κύκλο του κινήματος Make America Great Again. Ανάμεσά τους, ο πρόεδρος είχε στοχοποιήσει επίσης τη Μέγκιν Κέλι, την Κάντας Όουενς και τον Άλεξ Τζόουνς.Σε ανάρτησή του στα social media, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Κάρλσον «έναν άνθρωπο χαμηλού δείκτη νοημοσύνης – πάντα εύκολος να νικηθεί και υπερτιμημένος!!!», ενώ είχε προειδοποιήσει ότι σκοπεύει να καταρτίσει «μια λίστα με τους καλούς, τους κακούς και όσους βρίσκονται κάπου στη μέση» μεταξύ των υποστηρικτών του Maga.Ο Κάρλσον είχε δώσει ήδη ένα πρώτο στίγμα της αποστασιοποίησής του νωρίτερα μέσα στον Απρίλιο, όταν είχε δηλώσει στο Newsmax: «Πάντα συμπαθούσα τον Τραμπ και ακόμη τον λυπάμαι – όπως λυπάμαι όλους τους σκλάβους. Είναι περικυκλωμένος από άλλες δυνάμεις. Δεν μπορεί να πάρει μόνος του τις αποφάσεις του. Είναι φρικτό να το βλέπεις».