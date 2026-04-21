Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία
Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές, δύο ημέρες πριν από τη λήξη της κατάπαυσης πυρός - Πώς οι αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου στα social media «έκαψαν» τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε σημερινή του ανάρτησή στο Truth Social κατηγόρησε το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία».
Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές δύο ημέρες πριν το τέλος της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που κήρυξαν.
Παράλληλα, εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα Πακιστάν.
Οι αναρτήσεις Τραμπ «έκαψαν» τη συμφωνία με το ΙράνΝωρίτερα το CNN δημοσίευσε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου στα social media δημιούργησαν δυσκολίες στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ «καθώς πλησίαζε το Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνονταν να πλησιάζουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του επτά εβδομάδων πολέμου. Τότε ο πρόεδρος Τραμπ έκανε ακριβώς αυτό που οι συνεργάτες του έχουν επανειλημμένα πει ότι δεν θα έκαναν: φάνηκε να προσπαθεί να διαπραγματευτεί μέσω του Τύπου, κάνοντας αναρτήσεις για τις εν εξελίξει συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μιλώντας τηλεφωνικά με αρκετούς δημοσιογράφους το πρωί της Παρασκευής, καθώς Πακιστανοί μεσολαβητές τον ενημέρωναν για τις συνεχιζόμενες επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη».
Θετική, αλλά με αστερίσκους, η Τεχεράνη για διαπραγματεύσειςΤην αισιοδοξία πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν στο Πακιστάν εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι η Τεχεράνη εξετάζει θετικά τη συμμετοχή της, παρά τα σημαντικά εμπόδια και την αβεβαιότητα ενόψει της λήξης της εκεχειρίας.
It's a truth universally acknowledged that a single country in possession of a large Civilisation, will Not negotiate under Threat and Force.— Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 21, 2026
This is a substantial, Islamic and theological principle.
I wish the US would have perceived ...
