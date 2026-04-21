Ο ράπερ D4vd έκανε σεξ με 14χρονη και τη δολοφόνησε για να μην καταστραφεί η καριέρα του - Η σορός της βρέθηκε διαμελισμένη σε αυτοκίνητό του
Για «βάναυση» δολοφονία έκανε λόγο ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες - Χρησιμοποίησε «αιχμηρό όργανο» για να δολοφονήσει το νεαρό κορίτσι
Δριμύ ήταν το κατηγορώ των αρχών του Λος Άντζελες σε βάρος του ράπερ D4vd για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστε Ρίβας, η διαμελισμένη σορός της οποίας βρέθηκε σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του τραγουδιστή.
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, κίνητρο του ράπερ ήταν να προστατεύσει την καριέρα του αφού πρώτα έκανε σεξ με την ανήλικη καθώς φοβήθηκε ότι θα ερχόταν στο φως η ανάρμοστη σχέση τους.
Όπως περιέγραψαν οι εισαγγελείς στο κατηγορητήριο, μετά τη σύλληψη του ράπερ πριν από μερικά 24ωρα, ο D4vd διέπραξε το έγκλημα για οικονομικό όφελος και χρησιμοποίησε ένα «αιχμηρό όργανο» για να δολοφονήσει το νεαρό κορίτσι, το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε Tesla ιδιοκτησίας του.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Ρίβας, η διαμελισμένη σορός της οποίας βρέθηκε πριν από επτά μήνες, φέρεται να ήταν μάρτυρας ενός εγκλήματος και «σκοτώθηκε σκόπιμα εξαιτίας αυτού του γεγονότος».
Λόγω της βαρύτητας του εγκλήματος και της κατηγορίας για φόνο πρώτου βαθμού, ο 21χρονος κινδυνεύει ακόμα και με την επιβολή της θανατικής ποινής.
Ο D4vd, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ντέιβιντ Μπερκ, κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού με ειδικές περιστάσεις — ενέδρα, δολοφονία μάρτυρα σε έρευνα, δολοφονία με σκοπό το οικονομικό όφελος, για άσεμνες σεξουαλικές πράξεις με άτομο κάτω των 14 ετών και για ακρωτηριασμό των ανθρώπινων λειψάνων ενός σώματος.
Ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, είπε τη Δευτέρα ότι ο Μπερκ είχε σεξουαλική σχέση με το θύμα κάνοντας λόγο για μια «βάναυση και φρικτή δολοφονία». Όπως ανακοίνωσε, ψηφιακά και ιατροδικαστικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι τη δολοφόνησε για να προστατεύσει την μουσική του καριέρα από την απειλή της αποκάλυψης της σχέσης του με ανηλίκους.
Η δολοφονία σημειώθηκε «γύρω στις 23 Απριλίου 2025», αναφορά που σημαίνει ότι ν ανήλικη πιθανότατα έχασε τη ζωή της λίγο διάστημα μετά την αναφορά ότι είναι αγνοούμενη και αρκετούς μήνες πριν ανακαλυφθεί η σορός της
«Γύρω στις 5 Μαΐου 2025» ο ράπερ κατηγορείται ότι διέπραξε το αδίκημα του διαμελισμού της σορού του κοριτσιού.
Ο D4vd δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες ενώ στεκόταν απαθής ακούγοντας το κατηγορώ των εισαγγελικών αρχών αποφεύγοντας να στρέψει το βλέμμα του προς του παρόντες στην δικαστική αίθουσα, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η οικογένεια της Σελέστε.
Το χρονικό του εγκλήματοςΌπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, κάπου ανάμεσα στον Σεπτέμβριο του 2023 και τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Μπερκ «ενεπλάκη παράνομα σε τρεις ή περισσότερες πράξεις ουσιώδους σεξουαλικής συμπεριφοράς», κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα όλα ξεκίνησαν όταν η Ρίβας ήταν μόλις 12 ετών.
d4vd appears in court w/ a reserved demeanor as his legal team enters a not guilty plea in connection w/ a reported homicide case, according to unconfirmed reports. pic.twitter.com/ovW1qZkYOL— The XO Show ™ (@latenightxoshow) April 21, 2026
Πώς αποκαλύφθηκε το έγκλημα
Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν το διαμελισμένο σώμα της Ρίβας ανακαλύφθηκε στο πίσω μέρος μιας Tesla που ανήκε στον D4vd.
Η ανατριχιαστική ανακάλυψη είχε γίνει όταν υπάλληλοι σε μάντρα αντιλήφθηκαν μια άσχημη οσμή από το όχημα, με την Ρίβας να έχει δηλωθεί ως αγνοούμενη από την οικογένειά της τον Απρίλιο.
Λίγο μετά την ανακάλυψη της σορού της 14χρονης, ο ράπερ ακύρωσε την περιοδεία του χωρίς να δηλώσει τίποτα περισσότερο ενώ την ίδια ώρα τα σενάρια «φούντωναν» καθώς στη δημοσιότητα έρχονταν φωτογραφίες του D4vd με την ανήλικη πριν την εξαφάνισή της.
Όπως είχε γίνει γνωστό τότε η διαμελισμένη σορός της 14χρονης βρέθηκε σε δύο διαφορετικές σακούλες μέσα στο Tesla. Στη μια ήταν το κεφάλι και ο κορμός της Ρίβας και στη δεύτερη άλλα μέρη του σώματός της.
