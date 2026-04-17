Ο ράπερ D4vd συνελήφθη για τη δολοφονία 14χρονης στο Λος Άντζελες, το διαμελισμένο πτώμα της είχε βρεθεί σε αυτοκίνητό του
Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν το διαμελισμένο σώμα της Ρίβας ανακαλύφθηκε στο πίσω μέρος μιας Tesla που ανήκε στον D4vd
Στη σύλληψη του ράπερ D4vd για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστε Ρίβας προχώρησαν αστυνομικοί στο Λος Άντζελες.
Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν το διαμελισμένο σώμα της Ρίβας ανακαλύφθηκε στο πίσω μέρος μιας Tesla που ανήκε στον D4vd.
Ο τραγουδιστής συνελήφθη την Πέμπτη στο σπίτι του στην περιοχή Hollywood Hills και κρατείται χωρίς εγγύηση.
Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν το διαμελισμένο σώμα της Ρίβας ανακαλύφθηκε στο πίσω μέρος μιας Tesla που ανήκε στον D4vd.
Η ανατριχιαστική ανακάλυψη είχε γίνει όταν υπάλληλοι σε μάντρα αντιλήφθηκαν μια άσχημη οσμή από το όχημα, με την Ρίβας να έχει δηλωθεί ως αγνοούμενη από την οικογένειά της τον Απρίλιο.
Λίγο μετά την ανακάλυψη της σορού της 14χρονης, ο ράπερ ακύρωσε την περιοδεία του χωρίς να δηλώσει τίποτα περισσότερο ενώ την ίδια ώρα τα σενάρια «φούντωναν» καθώς στη δημοσιότητα έρχονταν φωτογραφίες του D4vd με την ανήλικη πριν την εξαφάνισή της.
Όπως είχε γίνει γνωστό τότε η διαμελισμένη σορός της 14χρονης βρέθηκε σε δύο διαφορετικές σακούλες μέσα στο Tesla. Στη μια ήταν το κεφάλι και ο κορμός της Ρίβας και στη δεύτερη άλλα μέρη του σώματός της.
Μετά τη σύλληψη του ράπερ, οι δικηγόροι του δήλωσαν: «Τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία σε αυτήν την υπόθεση θα δείξουν ότι ο Ντέιβιντ Μπερκ (όπως είναι το πραγματικό όνομα του D4vd) δεν δολοφόνησε την Σελέστε Ρίβας και δεν ήταν η αιτία θανάτου της. Δεν έχουμε παραλάβει κατηγορητήριο ούτε έχει έχει υποβληθεί μήνυση. Ο Ντέιβιντ έχει συλληφθεί μόνο ως ύποπτος. Θα υπερασπιστούμε σθεναρά την αθωότητά του»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα