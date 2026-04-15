Washington Post: Οι ΗΠΑ θα στείλουν περίπου 10.000 επιπρόσθετους στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες
Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας
Oι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.
Σύμφωνα με την Post, η οποία επικαλείται εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχους, στις δυνάμεις που μετακινούνται στην περιοχή περιλαμβάνονται περίπου 6.000 στρατιώτες που επιβαίνουν στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και αρκετά πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν. Περίπου 4.200 ακόμη στρατιώτες της Αμφίβιας Ομάδας Ετοιμότητας Boxer και της επιβαίνουσας ειδικής ομάδας του Σώματος Πεζοναυτών, της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, αναμένεται να φτάσουν προς το τέλος του μήνα.
Η συγκεκριμένη δύναμη πυρός αναμένεται να ενωθεί με τα πολεμικά πλοία που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή, καθώς η εκεχειρία δύο εβδομάδων πρόκειται να λήξει στις 22 Απριλίου. Τα στρατεύματα θα ενωθούν με το προσωπικό των περίπου 50.000 ατόμων που, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
Η άφιξη επιπλέον αμερικανικών πολεμικών πλοίων θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στο Ιράν και θα προσφέρει στον Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, και σε άλλους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες περισσότερες επιλογές σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Τζέιμς Φόγκο, συνταξιούχος ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού και πρύτανης του Κέντρου Θαλάσσιας Στρατηγικής στη Βόρεια Βιρτζίνια.
Η άφιξη των επιπλέον δυνάμεων θα παρέχει στους διοικητές τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή, το καθένα με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη. Το USS Abraham Lincoln βρίσκεται στη Μέση Ανατολή από τον Ιανουάριο, ενώ το USS Gerald R. Ford έφτασε στην ανατολική Μεσόγειο τον Φεβρουάριο, παρατείνοντας μια μαραθώνια αποστολή που περιελάμβανε την παραμονή του στην Ευρώπη πέρυσι και τη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις στα ανοικτά της Βενεζουέλας στις αρχές του τρέχοντος έτους.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ του τηλεοπτικού δικτύου ABC ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν. Ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι θα είναι απαραίτητη μια παράταση, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Καρλ. «Πιστεύω ότι θα παρακολουθήσετε δύο καταπληκτικές επόμενες ημέρες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πραγματικά το πιστεύω».
Σύμφωνα με τον Καρλ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί είτε μέσω μιας συμφωνίας έπειτα από διαπραγμάτευση είτε μέσω στρατιωτικής δράσης που θα εξαλείψει τις ικανότητες του Ιράν.
«Θα μπορούσε να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, αλλά πιστεύω ότι είναι καλύτερη μια συμφωνία διότι μετά θα μπορούν να ξαναχτίσουν. Πραγματικά έχουν διαφορετικό καθεστώς τώρα. Ό,τι και να γίνει, εξοντώσαμε τους ακραίους. Έφυγαν, δεν είναι πια μαζί μας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Εξάλλου ο Τραμπ εκτίμησε ότι «αν δεν ήμουν πρόεδρος, ο κόσμος θα είχε γίνει κομμάτια», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Καρλ.
