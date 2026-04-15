Financial Times: Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό δορυφόρο για τον συντονισμό επιθέσεων σε αμερικανικές βάσεις
Έρευνα της βρετανικής εφημερίδας αποκαλύπτει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης απέκτησαν πρόσβαση στον δορυφόρο TEE-01B, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για παρακολούθηση στρατιωτικών και πολιτικών στόχων στη Μέση Ανατολή
Σημαντική ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ιράν στη Μέση Ανατολή καταγράφει έρευνα των Financial Times, σύμφωνα με την οποία το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) χρησιμοποίησε δορυφόρο κινεζικής κατασκευής για τη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών που επέτρεψαν την πραγματοποίηση στοχευμένων επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και περιφερειακών υποδομών.
Ο δορυφόρος, με την ονομασία TEE-01B, φέρεται να τέθηκε στη διάθεση της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης μέσω ενός σύνθετου μηχανισμού «παράδοσης σε τροχιά», μετά την εκτόξευσή του από την Κίνα στα τέλη του 2024. Σύμφωνα με την έρευνα, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τρόπο που απέκρυπτε την πραγματική χρήση του δορυφόρου, επιτρέποντας στο Ιράν να ενισχύσει τις δυνατότητες παρακολούθησης και στόχευσης.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δορυφόρος χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη λεπτομερών εικόνων της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία λίγες ώρες πριν και μετά από πυραυλική επίθεση στις 14 Μαρτίου. Η συγκεκριμένη επίθεση, η οποία επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε ζημιές σε πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.
Πέραν της Σαουδικής Αραβίας, ο TEE-01B φέρεται να παρείχε συνεχή ροή πληροφοριών για άλλες στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, το αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, καθώς και κόμβους εφοδιαστικής υποστήριξης όπως το Camp Lemonnier στο Τζιμπουτί.
Η δραστηριότητα επιτήρησης δεν περιορίστηκε σε στρατιωτικούς στόχους. Σύμφωνα με την έρευνα, το δορυφορικό σύστημα παρείχε δεδομένα και για κρίσιμες πολιτικές υποδομές, όπως μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου στο Μπαχρέιν.
