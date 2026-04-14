Δεκάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη, ανάμεσά τους και η Τσέλσι Μάνινγκ
Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και η τρανς πρώην αναλύτρια πληροφοριών του αμερικανικού στρατού που έγινε γνωστή επειδή διέρρευσε χιλιάδες απόρρητα έγγραφα στο WikiLeaks

Δεκάδες άνθρωποι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κατόπιν πρόσκλησης εβραϊκής αμερικανικής οργάνωσης στρατευμένης στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, συνελήφθησαν χθες Δευτέρα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Νέα Υόρκη, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πάνω από 90 ακτιβιστές συνελήφθησαν, ανέφερε η οργάνωση αυτή, η Jewish Voice for Peace (JVP, «εβραϊκή φωνή υπέρ της ειρήνης»).

Ανάμεσα στα πρόσωπα που τέθηκαν υπό κράτηση ήταν η Τσέλσι Μάνινγκ, που όταν ακόμη υπηρετούσε στον αμερικανικό στρατό έστειλε χιλιάδες διαβαθμισμένα στρατιωτικά και διπλωματικά έγγραφα για τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ στον ιστότοπο WikiLeaks, που τα έφερε στο φως. Για την ενέργειά της αυτή εξέτισε επτά χρόνια κάθειρξης.



Οι διαδηλωτές, περίπου 200 στο σύνολό τους, απέκλεισαν για κάτι λιγότερο από μια ώρα μεγάλη λεωφόρο στο Μανχάταν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Συγκεντρώθηκαν κοντά στα γραφεία του επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και της συναδέλφου του Κίρστεν Γκίλιμπραντ, στους οποίους προσάπτουν πως τάχθηκαν εναντίον νομοσχεδίου που προέβλεπε να εμποδίζονται οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

