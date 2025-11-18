Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι νεκροί υπό κράτηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα
Τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι νεκροί υπό κράτηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα
Η οργάνωση PHRI καλεί να διενεργηθεί διεθνής ανεξάρτητη έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των θανάτων και να εξασφαλιστεί πως οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν
Τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους υπό κράτηση των αρχών του Ισραήλ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγέλλοντας πως υπέστησαν βασανιστήρια ή παραμέληση της υγείας τους και καλώντας να διενεργηθεί διεθνής έρευνα.
Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Physicians for Human Rights Israel (PHRI, «Γιατροί για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ»), τουλάχιστον 46 από αυτούς πέθαναν σε εγκαταστάσεις της υπηρεσίας φυλακών του Ισραήλ και άλλοι 52, όλοι από τη Λωρίδα της Γάζας, πέθαναν υπό κράτηση του στρατού.
Η έκθεση, υπό τον τίτλο Death Sentence for Palestinians in Custody («Θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους υπό κράτηση»), αναφέρει πως οι θάνατοι συνεχίστηκαν αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου.
Η ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για απολογισμό άνευ προηγουμένου, επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός των θανάτων μπορεί να είναι υψηλότερος.
Επικαλούμενη τα αρχικά ευρήματα των νεκροψιών-νεκροτομών και μαρτυρίες, η PHRI κάνει λόγο για συστηματική ακραία κακομεταχείριση, τραύματα σε κεφάλια θυμάτων, εσωτερικές αιμορραγίες, σπασμένα πλευρά, ακραίο υποσιτισμό και άρνηση ιατρικής φροντίδας που θα έσωζε τη ζωή πολλών.
Η οργάνωση καλεί να διενεργηθεί διεθνής ανεξάρτητη έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των θανάτων και να εξασφαλιστεί πως οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.
Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αντέτεινε πως οι κρατήσεις συμμορφώνονται προς το ισραηλινό και διεθνές δίκαιο, πάντως αναγνώρισε πως καταγράφτηκαν θάνατοι ασθενών, κάποιοι από τους οποίους οφείλονταν σε υποκείμενες παθήσεις ή τραυματισμούς. Πρόσθεσε πως κάθε τέτοια υπόθεση ερευνάται από τη στρατιωτική αστυνομία.
Εκπρόσωπος της υπηρεσίας φυλακών δήλωσε ότι υπάρχει νομική επίβλεψη, πως η προστασία των δικαιωμάτων των εγκλείστων είναι εγγυημένη και διενεργείται έρευνα για κάθε θάνατο υπό κράτηση. Διέψευσε πως υπέστησαν κακομεταχείριση φυλακισμένων και δήλωσε άγνοια για περιστατικά όπως παρουσιάζονται. Τόνισε την πρόσφατη συνεργασία με την επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων.
Τόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όσο και ΜΚΟ έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης Παλαιστινίων από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.
Ειδήσεις σήμερα:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Physicians for Human Rights Israel (PHRI, «Γιατροί για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ»), τουλάχιστον 46 από αυτούς πέθαναν σε εγκαταστάσεις της υπηρεσίας φυλακών του Ισραήλ και άλλοι 52, όλοι από τη Λωρίδα της Γάζας, πέθαναν υπό κράτηση του στρατού.
Η έκθεση, υπό τον τίτλο Death Sentence for Palestinians in Custody («Θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους υπό κράτηση»), αναφέρει πως οι θάνατοι συνεχίστηκαν αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου.
Our latest report reveals that over the past two years, up to August 2025, at least 94 Palestinians have died in Israeli detention facilities. Yet, the report stresses that this unprecedented figure likely represents only a portion of the full death toll. Given the Israeli… pic.twitter.com/Rw8Z7mryAN— Physicians for Human Rights Israel (PHRI) (@PHRIsrael) November 17, 2025
Η ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για απολογισμό άνευ προηγουμένου, επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός των θανάτων μπορεί να είναι υψηλότερος.
Επικαλούμενη τα αρχικά ευρήματα των νεκροψιών-νεκροτομών και μαρτυρίες, η PHRI κάνει λόγο για συστηματική ακραία κακομεταχείριση, τραύματα σε κεφάλια θυμάτων, εσωτερικές αιμορραγίες, σπασμένα πλευρά, ακραίο υποσιτισμό και άρνηση ιατρικής φροντίδας που θα έσωζε τη ζωή πολλών.
Η οργάνωση καλεί να διενεργηθεί διεθνής ανεξάρτητη έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των θανάτων και να εξασφαλιστεί πως οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.
Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αντέτεινε πως οι κρατήσεις συμμορφώνονται προς το ισραηλινό και διεθνές δίκαιο, πάντως αναγνώρισε πως καταγράφτηκαν θάνατοι ασθενών, κάποιοι από τους οποίους οφείλονταν σε υποκείμενες παθήσεις ή τραυματισμούς. Πρόσθεσε πως κάθε τέτοια υπόθεση ερευνάται από τη στρατιωτική αστυνομία.
Εκπρόσωπος της υπηρεσίας φυλακών δήλωσε ότι υπάρχει νομική επίβλεψη, πως η προστασία των δικαιωμάτων των εγκλείστων είναι εγγυημένη και διενεργείται έρευνα για κάθε θάνατο υπό κράτηση. Διέψευσε πως υπέστησαν κακομεταχείριση φυλακισμένων και δήλωσε άγνοια για περιστατικά όπως παρουσιάζονται. Τόνισε την πρόσφατη συνεργασία με την επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων.
Τόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όσο και ΜΚΟ έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης Παλαιστινίων από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.
Ειδήσεις σήμερα:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα