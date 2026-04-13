Viral ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας της Ουγγαρίας μετά τη νίκη του Μάγιαρ στις εκλογές, δείτε βίντεο
Ουγγαρία Εκλογές Πέτερ Μάγιαρ Χορός

Viral ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας της Ουγγαρίας μετά τη νίκη του Μάγιαρ στις εκλογές, δείτε βίντεο

Ο Ζολτ Χέγκεντους γιόρτασε με την ψυχή του τη νίκη του Πέτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν

Viral ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας της Ουγγαρίας μετά τη νίκη του Μάγιαρ στις εκλογές, δείτε βίντεο
Μπορεί να ήταν χιλιάδες οι Ούγγροι που βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την ήττα Όρμπαν και τη νίκη του Πέτερ Μάγιαρ στις εκλογές της Κυριακής, ωστόσο ένας ήταν αυτός που ξεχώρισε και έγινε viral.

Πρωταγωνιστής του βίντεο που έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια views στο Instagram, ο Ζολτ Χέγκεντους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η δημοσιογράφος του RTL, Νοέμι Ζαλαβάρι, ο Χέγκεντους έδωσε ρέστα πάνω στη σκηνή στην οποία ο Πέτερ Μάγιαρ πανηγύριζε την αλλαγή σκυτάλης μετά από 16 χρόνια στην Ουγγαρία.

«Ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι χαρούμενος» έγραψε η δημοσιογράφος στη λεζάντα του βίντεο.



Τον χορό του Χέγκεντους επέλεξε και η Deutsche Welle για να περιγράψει το ντελίριο χαράς στους δρόμους των πόλεων της Ουγγαρίας για τη νίκη Μάγιερ στις εκλογές της Κυριακής.


@dwnews In a historic election Hungarians have decided to end 16 years of Orban rule. The biggest opposition party won enough mandates to form a supermajority - Until the new parliament is formed in May, PM Orban and his Fidesz remain as the caretaker government. DW’s Senior International Correspondent Fanny Facsar and her team report from Budapest. #DWNews ♬ Originalton - DW News
86 ΣΧΟΛΙΑ

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

