«Δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή, δείξαμε καλή θέληση στις ΗΠΑ», λέει ο Ιρανός διαπραγματευτής Γαλιμπάφ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Επίθεση στον Ιράν

«Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε και αν έρθετε με λογική, θα ενεργήσουμε με λογική», είπε ο διαπραγματευτής

Το Ιράν «δεν θα υποκύψει σε καμιά απειλή», ενώ ανέλαβε πολύ καλές πρωτοβουλίες για να δείξει καλή θέληση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οδήγησαν σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Γαλιμπάφ σε σχόλιά του που δημσιοποιήθηκαν σήμερα από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γαλιμπάφ υποστήριξε πως οι νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα στο ιρανικό έθνος.

«Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε και αν έρθετε με λογική, θα ενεργήσουμε με λογική», δήλωσε. «Δεν θα υποκύψουμε σε καμιά απειλή· ας τους αφήσουμε να μας δοκιμάσουν άλλη μια φορά ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα ακόμα καλύτερο μάθημα», πρόσθεσε ο Μπακέρ Γαλιμπάφ αφού επέστρεψε στην Τεχεράνη, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

