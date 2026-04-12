Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
«Δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή, δείξαμε καλή θέληση στις ΗΠΑ», λέει ο Ιρανός διαπραγματευτής Γαλιμπάφ
«Δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή, δείξαμε καλή θέληση στις ΗΠΑ», λέει ο Ιρανός διαπραγματευτής Γαλιμπάφ
«Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε και αν έρθετε με λογική, θα ενεργήσουμε με λογική», είπε ο διαπραγματευτής
Το Ιράν «δεν θα υποκύψει σε καμιά απειλή», ενώ ανέλαβε πολύ καλές πρωτοβουλίες για να δείξει καλή θέληση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οδήγησαν σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Γαλιμπάφ σε σχόλιά του που δημσιοποιήθηκαν σήμερα από κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Γαλιμπάφ υποστήριξε πως οι νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα στο ιρανικό έθνος.
«Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε και αν έρθετε με λογική, θα ενεργήσουμε με λογική», δήλωσε. «Δεν θα υποκύψουμε σε καμιά απειλή· ας τους αφήσουμε να μας δοκιμάσουν άλλη μια φορά ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα ακόμα καλύτερο μάθημα», πρόσθεσε ο Μπακέρ Γαλιμπάφ αφού επέστρεψε στην Τεχεράνη, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Γαλιμπάφ υποστήριξε πως οι νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα στο ιρανικό έθνος.
«Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε και αν έρθετε με λογική, θα ενεργήσουμε με λογική», δήλωσε. «Δεν θα υποκύψουμε σε καμιά απειλή· ας τους αφήσουμε να μας δοκιμάσουν άλλη μια φορά ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα ακόμα καλύτερο μάθημα», πρόσθεσε ο Μπακέρ Γαλιμπάφ αφού επέστρεψε στην Τεχεράνη, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
