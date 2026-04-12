Μαζικά προσέρχονται οι Ούγγροι στις κάλπες, έχει ψηφίσει πάνω από το 74% των ψηφοφόρων
Μαζικά προσέρχονται οι Ούγγροι στις κάλπες, έχει ψηφίσει πάνω από το 74% των ψηφοφόρων
Προς την ολοκλήρωσή της οδεύει η εκλογική αναμέτρηση, με τη μάχη να κορυφώνεται μεταξύ Ορμπάν και Μαγιάρ, ξεπερνώντας αισθητά τη συμμετοχή του 2022
Προς την ολοκλήρωσή της οδεύει η σημερινή εκλογική αναμέτρηση στην Ουγγαρία, σε μια τελική αναμέτρηση ανάμεσα στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν και τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.
Σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία είχε φθάσει το 74,23% στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) έναντι 62,92% την ίδια ώρα το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής.
Σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία είχε φθάσει το 74,23% στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) έναντι 62,92% την ίδια ώρα το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής.
