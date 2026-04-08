Σύγχρονη «Μήδεια» στη Φλόριντα: Φοιτήτρια γέννησε σε τουαλέτα και έπνιξε το μωρό της στη λεκάνη, παρακολουθώντας το να πεθαίνει
Σύμφωνα με περιγραφές η 20χρονη γέννησε το μωρό που κυοφορούσε σε τουαλέτα του πανεπιστημίου όπου παρακολοθούσε μαθήματα, τράβηξε το καζανάκι για να πνιγεί και το έθαψε στην αυλή του σπιτιού της

Μια 20χρονη φοιτήτρια στη Φλόριντα κατηγορείται για τη δολοφονία του νεογέννητου παιδιού της, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, γέννησε σε λεκάνη τουαλέτας, παρακολούθησε να κλαίει και να πνίγεται και στη συνέχεια έθαψε στην αυλή του σπιτιού της.

Σύμφωνα με το NBC News, η Αν Ντεμεγκίλο φέρεται να γέννησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας στο σπίτι της στο Παλμ Κόουστ. Σύμφωνα με τις αρχές, παρακολούθησε το βρέφος, ένα κοριτσάκι, να κλαίει και να πνίγεται, πριν φύγει από το σπίτι για να παρακολουθήσει μαθήματα και να συμμετάσχει σε θεατρική παράσταση στο πανεπιστήμιο. Αργότερα επέστρεψε και έθαψε το νεογέννητο στην αυλή της κατοικίας της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των αρχών.


Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης

Τη Μεγάλη Δευτέρα, σώμα ενόρκων άσκησε δίωξη σε βάρος της για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης πρώτου βαθμού, βαριά κακοποίηση ανηλίκου και μη αναφορά θανάτου με σκοπό την απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και στοιχεία των φυλακών. Η κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

Η Ντεμεγκίλο είχε συλληφθεί στις 6 Μαρτίου και αρχικά κατηγορήθηκε για βαριά ανθρωποκτονία ανηλίκου. Περίπου μία εβδομάδα αργότερα αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη με εγγύηση, αφού οι γονείς της προσέφεραν ως εγγύηση την κατοικία όπου διέμεναν μαζί, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση, η αστυνομία αναφέρει ότι η 20χρονη φέρεται να έστειλε μήνυμα σε φίλη της, ενημερώνοντάς την για όσα φέρεται να είχε κάνει, με αποτέλεσμα η φίλη να ειδοποιήσει τις αρχές.

Το χρονικό της φρίκης

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, η Ντεμεγκίλο δήλωσε στους αστυνομικούς ότι έβγαλε το βρέφος από τη λεκάνη αφού σταμάτησε να κινείται, το τύλιξε σε κουβέρτα, το τοποθέτησε σε ταξιδιωτικό σάκο και έκρυψε τον σάκο στη ντουλάπα του δωματίου της. Στη συνέχεια μετέβη στο πανεπιστήμιο για να συμμετάσχει σε θεατρική παράσταση και επέστρεψε αργότερα για να θάψει το κοριτσάκι σε ρηχό τάφο στην αυλή.

«Ανέφερε ότι παρακολουθούσε το βρέφος να κινείται μέσα στη λεκάνη με το κεφάλι εν μέρει βυθισμένο στο νερό, άκουσε το κλάμα του και περίμενε μέχρι να σταματήσει να κινείται και να κλαίει», σημειώνεται στην ένορκη κατάθεση της αστυνομίας.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Φλάγκλερ ανέφερε ότι στο κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκαν φωτογραφίες της Κέισι Άντονι, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί αναζητήσεις στο διαδίκτυο για «πρόωρα νεογέννητα» και «τροφές που μειώνουν τη γονιμότητα».

Η υπόθεση της Κέισι Άντονι είχε συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008, όταν εξαφανίστηκε το παιδί της στη Φλόριντα και η ίδια ειδοποίησε τις αρχές 31 ημέρες αργότερα, οδηγώντας σε εκτεταμένη έρευνα και τον εντοπισμό της σορού του παιδιού σε κοντινή περιοχή.

Οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία, βαριά κακοποίηση ανηλίκου και βαριά ανθρωποκτονία δεν αποδείχθηκαν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα προβεβλημένης δίκης που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη. Η Άντονι παρέμεινε περίπου τρία χρόνια στη φυλακή εν αναμονή της δίκης της και τελικά καταδικάστηκε για πλημμέλημα, καθώς κρίθηκε ένοχη για ψευδή κατάθεση στην αστυνομία.



«Ήταν εμπόδιο στη ζωή της»

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο σερίφης της κομητείας Φλάγκλερ, Ρικ Στέιλι, χαρακτήρισε την υπόθεση της Ντεμεγκίλο σοκαριστική.

«Πρόκειται για μία από εκείνες τις τραγικές υποθέσεις που σε συγκλονίζουν βαθιά, όταν μια μητέρα επιτρέπει σε ένα νεογέννητο να πεθάνει επειδή το θεωρεί εμπόδιο στη ζωή της», ανέφερε. «Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς μια μητέρα θα επέλεγε να παρακολουθεί το βρέφος της να πνίγεται αντί να το σηκώσει από τη λεκάνη».

Η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Ντεμεγκίλο έχει προγραμματιστεί για τις 21 Απριλίου.
