Εκδηλώσεις στο Ιράν για τις 40 ημέρες από τη δολοφονία του Χαμενεΐ - Στους δρόμους οι Ιρανοί μετά την εκεχειρία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα την ώρα που ανακοινώθηκε η εκεχειρία δύο εβδομάδων  - Έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ

1 ΣΧΟΛΙΟ
Συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα Μεγάλη Τετάρτη στο Ιράν για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου. Η επέτειος συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση συμφωνίας για δύο εβδομάδες κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Θρησκευτική σημασία η 40ή ημέρα πένθους

Υποστηρικτές του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη αναμένεται να βγουν στους δρόμους για να τιμήσουν τη μνήμη του, καθώς η 40ή ημέρα από τον θάνατο ενός προσώπου έχει ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία στην ιρανική παράδοση.

Η επέτειος θεωρείται σημαντικός σταθμός πένθους και συχνά συνοδεύεται από δημόσιες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης.



Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Το πλήγμα στην Τεχεράνη αποτέλεσε σημείο καμπής για την ένταση στην περιοχή και πυροδότησε περαιτέρω στρατιωτικές εξελίξεις.

Μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, τη θέση του ανώτατου ηγέτη ανέλαβε ο γιος του, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η διαδοχή σηματοδότησε τη συνέχιση της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Συμπίπτει με τη συμφωνία εκεχειρίας

Η συμπλήρωση 40 ημερών από τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ συμπίπτει με την ανακοίνωση συμφωνίας για δύο εβδομάδες κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στο πλαίσιο διπλωματικών προσπαθειών για αποκλιμάκωση της κρίσης.

Οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας, καθώς η μνήμη του πρώην ανώτατου ηγέτη συνδέεται με την τρέχουσα διαπραγματευτική διαδικασία.

Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης τα ξημερώματα της Τετάρτης, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας – αν και αρκετοί εξέφρασαν σκεπτικισμό για τη συμφωνία.



Βίντεο από το σημείο δείχνουν μερικούς ανθρώπους να καίνε αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες, μια ενέργεια που παρατηρείται συχνά σε φιλοκαθεστωτικές συγκεντρώσεις στο Ιράν. Άλλοι κυμάτιζαν την ιρανική σημαία και κρατούσαν φωτογραφίες του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και του δολοφονημένου πατέρα του, του πρώην ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.



«Η Αμερική έχει δείξει την αξία της εκατό φορές μέχρι τώρα, έχουμε πάει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δύο φορές όταν μας επιτέθηκε», είπε μια γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο, σύμφωνα με το Reuters. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την εκεχειρία για να «αναπληρώσουν τις δυνάμεις τους».

«Θα αλλάξει η φύση της Αμερικής; Δεν έχω ιδέα γιατί το έχουν αποδεχτεί... όπως πάντα, θέλουν να κερδίσουν χρόνο για το Ισραήλ», είπε.

Μια άλλη γυναίκα αμφισβήτησε γιατί το Ιράν θα έπρεπε να κηρύξει κατάπαυση του πυρός και γιατί θα έπρεπε να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Reuters.
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης