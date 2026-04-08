Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει σιωπή απέναντι στις απειλές Τραμπ: «Έχουμε κανονικοποιήσει τη γενοκτονία»
ΚΟΣΜΟΣ
Γκρέτα Τούνμπεργκ Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει σιωπή απέναντι στις απειλές Τραμπ: «Έχουμε κανονικοποιήσει τη γενοκτονία»

«Διεφθαρμένοι, ρατσιστές εγκληματίες πολέμου μπορούν να δρουν με πλήρη ατιμωρησία», λέει η Σουηδή ακτιβίστρια και ζητά άμεση αντίδραση της διεθνούς κοινότητας

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει σιωπή απέναντι στις απειλές Τραμπ: «Έχουμε κανονικοποιήσει τη γενοκτονία»
Η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ επέκρινε την απουσία αντίδρασης απέναντι στις απειλές που αποδίδονται στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «κανονικοποίηση της γενοκτονίας» και της «καταστροφής της βιόσφαιρας», σε ανάρτηση που συνοδεύτηκε από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Γκρέτα Τούνμπεργκ εξέφρασε την αντίδρασή της για την έλλειψη απάντησης σε δηλώσεις που αποδίδονται στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, χωρίς να μπορέσει ποτέ να επανέλθει».

Η ακτιβίστρια υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα έχει επιδείξει ανοχή σε ακραίες καταστάσεις, επισημαίνοντας ότι η σιωπή ενισχύει την ατιμωρησία.



«Έχουμε κανονικοποιήσει τη γενοκτονία»

«Έχουμε κανονικοποιήσει τη γενοκτονία, την πλήρη εξόντωση ολόκληρων λαών, τη συστηματική καταστροφή της βιόσφαιρας από την οποία εξαρτόμαστε όλοι για να επιβιώσουμε, και το γεγονός ότι διεφθαρμένοι, ρατσιστές εγκληματίες πολέμου μπορούν να δρουν με πλήρη ατιμωρησία», ανέφερε η Τούνμπεργκ στο βίντεο που ανάρτησε.

Παράλληλα, τόνισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει χρόνος για αντίδραση, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να θέσει όρια.

«Αλλά παρότι έχουμε επιτρέψει ήδη πάρα πολλά, δεν είναι πολύ αργά για να πούμε ‘σταματήστε’. Αν δεν το κάνουμε, δεν θα πρέπει να μπορούμε να αποκαλούμε τους εαυτούς μας ανθρώπους», πρόσθεσε.
