Αντιδράσεις για selfie της Μελόνι με κατηγορούμενο για σχέσεις με τη μαφία: Λάσπη, απαντά η Ιταλίδα πρωθυπουργός
Μέρος του ιταλικού Τύπου δημοσιεύει σήμερα selfie της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Τζοακίνο Αμίκο, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια με την ναπολιτάνικη μαφία, στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου.
Η selfie φέρεται να τραβήχτηκε τον Φεβρουάριο του 2019, σε εκδήλωση του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» στο Μιλάνο. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Fanpage, o Αμίκο, στο παρελθόν, φέρεται να κατάφερε να οργανώσει συνάντηση, γύρω από το ίδιο τραπέζι, με τον πρώην αρχηγό της μαφίας της Σικελίας Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, τους αρχηγούς της καλαβρέζικης μαφίας στο Μιλάνο και τον «Μικέλε τον τρελό», τον ισχυρότερο «νονό» της μαφίας της Ρώμης. Το Fanpage προσθέτει πως, όταν έβγαλε το «σέλφι» με την Μελόνι, ο Τζοακίνο Αμίκο είχε ήδη συλληφθεί για απάτη και εγκληματική δράση, αλλά δεν είχε ακόμη ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του για μαφιόζικη δράση. Στην φάση αυτή συνεργάζεται με την δικαιοσύνη και δήλωσε ότι «αποφάσισε να αλλάξει ζωή».
«Σύμφωνα με την επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης «όλα αυτά χρησιμεύουν για να μπει λάσπη στον ανεμιστήρα και για να στηριχθούν, από το σύστημα των μέσων ενημέρωσης, κάποια κομματικά συμφέροντα». «Δεν πρόκειται για δημοσιογραφία, αλλά μόνον για πολιτική», τόνισε η Μελόνι.
Φωτογραφία εξωφύλλου Reuters
Με αναφορά στα σημερινά δημοσιεύματα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Οι κύριοι αυτοί ξέρουν καλά ότι, σε δεκαετίες πολιτικής δράσης, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες με άτομα που ζητούν απλά μια selfie. Και αυτό ισχύει για οποιονδήποτε κάνει πολιτική και βρίσκεται μέσα στον κόσμο». «Προκαλώ οποιονδήποτε να βρει δηλώσεις μου ή επιθέσεις μου κατά άλλων πολιτικών, που έχουν βρεθεί σε ανάλογη θέση. Η στράτευσή μου ενάντια σε όλες τις μαφίες είναι κρυστάλλινη και χαρακτηρίζεται από διάρκεια και συνοχή», πρόσθεσε η Τζόρτζια Μελόνι.
Che ci fa l’uomo che ha fatto sedere allo stesso tavolo i referenti milanesi di Matteo Messina Denaro, i capi delle locali lombarde della ‘ndrangheta e il clan di Michele ‘o pazzo, il capomafia più potente della Capitale, in foto con Giorgia Meloni?— Report (@reportrai3) April 7, 2026
Il 2 febbraio del 2019… pic.twitter.com/YFsoHrUmBl
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα