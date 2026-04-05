Αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο της Πενσιλβάνια, δείτε βίντεο
Αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο της Πενσιλβάνια, στις ανατολικές ΗΠΑ, πραγματοποίησε μικρό αεροσκάφος το πρωί του Σαββάτου, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε περίοδο αυξημένων μετακινήσεων λόγω αργιών. Ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροπλάνο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας της Πενσιλβάνια, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο I-78 το πρωί του Σαββάτου, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία, καθώς ο δρόμος έκλεισε για περίπου 4 ώρες.



Ο πιλότος, ένας 65χρονος άνδρας από το Μίσιγκαν, και η 34χρονη επιβάτιδα από το Νιου Τζέρσεϊ δεν τραυματίστηκαν.

Το αεροσκάφος τύπου Commander 114B, κατασκευής 1995, είχε απογειωθεί από το Σόλμπεργκ του Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό την πολιτεία της Ιντιάνα. Λίγο μετά τις 09:00 το πρωί (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας), ο πιλότος διαπίστωσε πρόβλημα στον κινητήρα και αποφάσισε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση, την οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία.



Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της βλάβης.
