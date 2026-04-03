Γερουσιαστές καλούν τον Τραμπ να απαγορεύσει την κατασκευή κινέζικων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ
Ζητούν επίσης να αποτραπούν οι εισαγωγές κινεζικών αυτοκινήτων που συναρμολογούνται στο Μεξικό ή τον Καναδά
Τρεις Δημοκρατικοί γερουσιαστές κάλεσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν οχήματα στις ΗΠΑ και να αποτρέψει τις εισαγωγές κινεζικών αυτοκινήτων που συναρμολογούνται στο Μεξικό ή τον Καναδά.
Οι γερουσιαστές Τάμι Μπάλντγουιν, Ελίσα Σλότκιν και Τσακ Σούμερ, επικαλέστηκαν δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ τον Ιανουάριο στο Ντιτρόϊτ, στις οποίες είχε πει ότι είναι ανοιχτός στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίας να κατασκευάσουν εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Πρέπει να έχουμε σαφή εικόνα ότι η πρόσκληση προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα τους παρείχε ένα ανυπέρβλητο οικονομικό πλεονέκτημα, που θα ήταν αδύνατο να ξεπεράσουν οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, και θα πυροδοτούσε μια κρίση εθνικής ασφάλειας που δεν θα μπορούσε ποτέ να αντιστραφεί», αναφέρουν οι γερουσιαστές σε επιστολή τους προς τον Τραμπ, την οποία μετέδωσε πρώτο το Reuters.
