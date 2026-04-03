Γερουσιαστές καλούν τον Τραμπ να απαγορεύσει την κατασκευή κινέζικων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ 

ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Κίνα

Ζητούν επίσης να αποτραπούν οι εισαγωγές κινεζικών αυτοκινήτων που συναρμολογούνται στο Μεξικό ή τον Καναδά

2 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις Δημοκρατικοί γερουσιαστές κάλεσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν οχήματα στις ΗΠΑ και να αποτρέψει τις εισαγωγές κινεζικών αυτοκινήτων που συναρμολογούνται στο Μεξικό ή τον Καναδά.

Οι γερουσιαστές Τάμι Μπάλντγουιν, Ελίσα Σλότκιν και Τσακ Σούμερ, επικαλέστηκαν δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ τον Ιανουάριο στο Ντιτρόϊτ, στις οποίες είχε πει ότι είναι ανοιχτός στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίας να κατασκευάσουν εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πρέπει να έχουμε σαφή εικόνα ότι η πρόσκληση προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα τους παρείχε ένα ανυπέρβλητο οικονομικό πλεονέκτημα, που θα ήταν αδύνατο να ξεπεράσουν οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, και θα πυροδοτούσε μια κρίση εθνικής ασφάλειας που δεν θα μπορούσε ποτέ να αντιστραφεί», αναφέρουν οι γερουσιαστές σε επιστολή τους προς τον Τραμπ, την οποία μετέδωσε πρώτο το Reuters.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

