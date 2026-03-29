Αντιδράσεις για την απαγόρευση εισόδου του Καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο, έγινε για λόγους ασφαλείας λένε οι Ισραηλινοί

Μετά την οργισμένη ανάρτηση Μακρόν που καταδίκασε την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας και ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε οι πιστοί να τελούν τα θρησκευτικά καθήκοντά τους με ασφάλεια. - Έντονη αντίδραση και από Μελόνι, Ταγιάνι και τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ