Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος συγκεντρώνονται στο Πακιστάν για αποκλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν
Περιφερειακές δυνάμεις επιδιώκουν αποκλιμάκωση καθώς οι Χούθι εισέρχονται στη σύγκρουση
Σύμφωνα με το Associated Press, κορυφαίοι διπλωμάτες από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στo Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι είχε «εκτενείς συνομιλίες» με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σχετικά με τις περιφερειακές εχθροπραξίες.
Η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις: απειλεί τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου, πυροδοτεί ελλείψεις λιπασμάτων και διαταράσσει τις αεροπορικές μεταφορές. Ο έλεγχος του Ιράν στα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές και αύξηση τιμών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ οι αντεπιθέσεις της Τεχεράνης στοχεύουν το Ισραήλ και γειτονικά κράτη του Κόλπου. Η είσοδος των Χούθι στη σύγκρουση ενδέχεται να πλήξει περαιτέρω τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, ειδικά εάν στοχεύσουν ξανά πλοία στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω του οποίου περνά περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.
