Επιστρέφει στην τηλεόραση η Σαβάνα Γκάθρι, δύο μήνες μετά την εξαφάνιση της μητέρας της

Η Σαβάνα Γκάθρι, παρουσιάστρια της εκπομπής «Today» του NBC θα επιστρέψει στα καθήκοντά της στις 6 Απριλίου
, δύο μήνες μετά την εξαφάνιση της μητέρας της, Νάνσι.
Στην πρώτη της συνέντευξη από τότε που εξαφανίστηκε η Νάνσι Γκάθρι, η παρουσιάστρια δήλωσε ότι «δεν μπορεί να μην επιστρέψει» στην εκπομπή «επειδή είναι η οικογένειά μου». Πρόσθεσε ακόμη: «Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Δεν ξέρω αν θα ανήκω πια εκεί, αλλά θα ήθελα να προσπαθήσω».
Στην ίδια συνέντευξη είπε ότι η επιστροφή στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή είναι «μέρος του λόγου που υπάρχω αυτή τη στιγμή» και είπε ότι «δεν θα είναι η ίδια
». Όπως είπε, θέλει να χαμογελάσει ξανά και ότι «όταν το κάνω, θα είναι αληθινό. Η χαρά μου θα είναι η διαμαρτυρία μου».
Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνας, το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου
, όταν μέλη της οικογένειάς της την άφησαν εκεί γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (06:30 της 1ης Φεβρ. στην Ελλάδα)
Οι Αρχές πιστεύουν ότι απήχθη, αλλά δεν έχουν συλλάβει κανέναν ύποπτο. Πάντως, όπως αναφέρει το BBC
, πιστεύεται ότι γνωρίζουν το κίνητρο, αλλά δεν το αποκαλύπτουν.
Στην συνέντευξη στο Today, η Σαβάνα Γκάθρι εξήγησε πόσο φοβόταν ότι η φήμη της μπορεί να έκανε τη μητέρα της στόχο. «Να σκεφτώ ότι εγώ της προκάλεσα αυτό, ότι είναι εξαιτίας μου, θα έλεγα απλώς: “Λυπάμαι τόσο πολύ, μαμά. Λυπάμαι τόσο πολύ”», είπε.
Η εξαφάνιση έγινε αντιληπτή όταν μέλη της εκκλησίας της παρατήρησαν ότι δεν είχε παρευρεθεί στην κυριακάτικη λειτουργία
.
Η Σαβάνα Γκάθρι είπε μάλιστα ότι πριν από την απαγωγή, η μητέρα της ένιωθε «τεράστιο πόνο» και είχε δυσκολία στο περπάτημα
.
Από τότε η έρευνα έχει αποκαλύψει διάφορα στοιχεία, όπως πεταμένα γάντια, δείγματα DNA και υποτιθέμενα σημειώματα για λύτρα, αλλά δεν έχει οδηγήσει πουθενά.
Η οικογένεια της Γκάθρι επανειλημμένα έχει απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις για την ασφαλή επιστροφή της. Προσέφεραν μάλιστα αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων
για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην επιστροφή της, επιπλέον της αμοιβής των 100.000 δολαρίων που προσφέρει το FBI.