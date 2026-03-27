Οι ΗΠΑ δίνουν 25 εκατ. δολάρια για την επιστροφή παιδιών που απομακρύνθηκαν διά της βίας από την Ουκρανία
Οι ΗΠΑ δίνουν 25 εκατ. δολάρια για την επιστροφή παιδιών που απομακρύνθηκαν διά της βίας από την Ουκρανία

Τα παιδιά αυτά είτε έχουν απελαθεί στη Ρωσία ή είναι περιορισμένα σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας

Οι ΗΠΑ δίνουν 25 εκατ. δολάρια για την επιστροφή παιδιών που απομακρύνθηκαν διά της βίας από την Ουκρανία
Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες ότι θα παράσχει 25 εκατομμύρια δολάρια ως νέα βοήθεια στήριξης για την ταυτοποίηση, επιστροφή και αποκατάσταση παιδιών από την Ουκρανία.

H χρηματοδότηση θα υποστηρίξει προγράμματα που «ταυτοποιούν και εντοπίζουν παιδιά, τα οποία έχουν διά της βίας μεταφερθεί μακριά από τα σπίτια τους» καθώς και την ουκρανική κυβέρνηση και τοπικούς εταίρους για τη φροντίδα των παιδιών που θα επιστρέψουν, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκα, η οποία επισκέπτεται τις ΗΠΑ, αγωνίζεται για την επιστροφή στην πατρίδα τους παιδιών από την Ουκρανία και στη διάρκεια επίσκεψής της στις ΗΠΑ συναντήθηκε με αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Η ίδια δήλωσε ευγνώμων προς την αμερικανική κυβέρνηση και το Κογκρέσο που το «έθεσαν ως προτεραιότητά τους».

«Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένα παιδί, μια οικογένεια, μια ζωή που περιμένει να αποκατασταθεί. Κάθε παιδί από την Ουκρανία πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του», έγραψε η ίδια χθες στο X.

Το πρόγραμμα της επιστροφής των παιδιών που έχουν απομακρυνθεί διά της βίας ή έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις είναι μια πρωτοβουλία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στόχος της είναι η επιστροφή σε ασφαλείς περιοχές παιδιών που έχουν απελαθεί στη Ρωσία ή περιοριστεί σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας. Χθες ανακοινώθηκε ότι περισσότερα από 2.000 τέτοια παιδιά έχουν επιστραφεί.

Η Ουκρανία διεκπεραιώνει αυτή τη στιγμή τις υποθέσεις 20.570 παιδιών που έχουν απελαθεί και απομακρυνθεί διά της βίας, όπως τονίζεται.

Έρευνα των Ηνωμένων Εθνών συμπέρανε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι η απέλαση και μεταφορά των παιδιών από την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή το 2022 συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένως διαψεύσει τα περί απαγωγών παιδιών λέγοντας ότι ενήργησε για την ασφάλειά τους από τη σύρραξη.
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

