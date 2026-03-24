Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, λέει ο Τραμπ
Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, λέει ο Τραμπ
Ο Πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έκανε στις ΗΠΑ «ένα πολύ μεγάλο δώρο» που σχετίζεται τόσο με την ενέργεια όσο και με το Στενό του Ορμούζ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τρίτης από το Οβάλ Γραφείο ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.
«Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.
Ερωτηθείς αν θα έστελνε τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν την ειρήνη με τους Ιρανούς, ο Τραμπ απάντησε: «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Το κάνουν μαζί με τον Μάρκο και τον Βανς. Η άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω, θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία. Ποιος δεν θα το έκανε αν ήσασταν στη θέση τους; Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι επικοινωνίες τους... όλα τα αντιαεροπορικά τους, οι πύραυλοί τους. Μπορείτε να αναφέρετε ένα μόνο πράγμα που δεν έχει εξαφανιστεί; Ή ένα πράγμα που πάει καλά; Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».
Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έκανε στις ΗΠΑ «ένα πολύ μεγάλο δώρο» που σχετίζεται τόσο με την ενέργεια όσο και με το Στενό του Ορμούζ.
Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο γιατί θα μπήκε στον κόπο να μιλήσει με το Ιράν αν δεν το εμπιστευόταν, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή πρόκειται να κάνουν μια συμφωνία. Έκαναν κάτι χθες που ήταν καταπληκτικό, στην πραγματικότητα. Μας έδωσαν ένα δώρο και το δώρο έφτασε σήμερα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο που άξιζε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και δεν θα σας πω τι είναι αυτό το δώρο, αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό έπαθλο. Αυτό σήμαινε ένα πράγμα για μένα - έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους».
«Αυτός ο πόλεμος έχει κερδηθεί» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει τη στάση των χωρών του Κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.
Ο Τραμπ είπε ότι τα ΗΑΕ ήταν «εξαιρετικά» και περιγράφει το Κατάρ ως «σπουδαίο».
Μιλώντας για την ηγεσία του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Έχουμε πραγματικά αλλαγή καθεστώτος... επειδή οι ηγέτες είναι όλοι πολύ διαφορετικοί από αυτούς με τους οποίους ξεκινήσαμε, οι οποίοι δημιούργησαν όλα αυτά τα προβλήματα.
Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος».
«Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.
Ερωτηθείς αν θα έστελνε τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν την ειρήνη με τους Ιρανούς, ο Τραμπ απάντησε: «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Το κάνουν μαζί με τον Μάρκο και τον Βανς. Η άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω, θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία. Ποιος δεν θα το έκανε αν ήσασταν στη θέση τους; Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι επικοινωνίες τους... όλα τα αντιαεροπορικά τους, οι πύραυλοί τους. Μπορείτε να αναφέρετε ένα μόνο πράγμα που δεν έχει εξαφανιστεί; Ή ένα πράγμα που πάει καλά; Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».
Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έκανε στις ΗΠΑ «ένα πολύ μεγάλο δώρο» που σχετίζεται τόσο με την ενέργεια όσο και με το Στενό του Ορμούζ.
«Το Ιράν έδωσε χθες στις ΗΠΑ πολύ μεγάλο δώρο»
Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο γιατί θα μπήκε στον κόπο να μιλήσει με το Ιράν αν δεν το εμπιστευόταν, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή πρόκειται να κάνουν μια συμφωνία. Έκαναν κάτι χθες που ήταν καταπληκτικό, στην πραγματικότητα. Μας έδωσαν ένα δώρο και το δώρο έφτασε σήμερα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο που άξιζε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και δεν θα σας πω τι είναι αυτό το δώρο, αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό έπαθλο. Αυτό σήμαινε ένα πράγμα για μένα - έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους».
«Αυτός ο πόλεμος έχει κερδηθεί» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει τη στάση των χωρών του Κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.
Τραμπ: Ο πόλεμος έχει κερδηθεί
Ο Τραμπ είπε ότι τα ΗΑΕ ήταν «εξαιρετικά» και περιγράφει το Κατάρ ως «σπουδαίο».
Μιλώντας για την ηγεσία του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Έχουμε πραγματικά αλλαγή καθεστώτος... επειδή οι ηγέτες είναι όλοι πολύ διαφορετικοί από αυτούς με τους οποίους ξεκινήσαμε, οι οποίοι δημιούργησαν όλα αυτά τα προβλήματα.
Έχουμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, λέει ο Τραμπ
Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος».
