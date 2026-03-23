Επεισόδια μετά από διαδήλωση κατά της κυβέρνησης Ράμα στα Τίρανα, δείτε βίντεο
Πέταξαν μολότοφ και πυροτεχνήματα στο γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα - Η Αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και κανόνια νερού για να διαλύσει το πλήθος
Επεισόδια εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (22/3) μετά από διαδήλωση κατά της κυβέρνησης στα Τίρανα.
Ειδικότερα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά τη χώρα από το 2013, μετά από κάλεσμα του κόμματος της αντιπολίτευσης, του Δημοκρατικού Κόμματος (PD) και απαίτησαν την παραίτησή του ίδιου και της κυβέρνησής του λόγω κατηγοριών για διαφθορά.
Η Αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και κανόνια νερού για να διαλύσει το πλήθος.
Σε πολλούς δρόμους στην αλβανική πρωτεύουσα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ εκατοντάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης Ράμα λόγω διαφθοράς, η οποία δε φαίνεται διατεθειμένη να το κάνει πράξη.
Οι διαδηλωτές έριξαν μολότοφ και πυροτεχνήματα σε οχήματα της αστυνομίας, κυβερνητικά κτίρια και στο γραφείο του πρωθυπουργού της χώρας.
🚨BREAKING NEWS— Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) March 23, 2026
In Albania, protesters targeted Prime Minister Edi Rama's residence with Molotov cocktails and fireworks. pic.twitter.com/Xa6ctZ9AQY
Η διαδήλωση της Κυριακής είναι μόλις η τελευταία μιας σειράς αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην Αλβανία τους τελευταίους μήνες.
🇦🇱 | Protesters threw Molotov cocktails and fireworks at Prime Minister Edi Rama's office in Tirana, the capital of Albania.— ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢ (@Herqles_eng) March 23, 2026
The attack occurred during an opposition protest demanding the government's resignation following serious corruption allegations against the Deputy Prime… pic.twitter.com/xXhyl5I1M1
