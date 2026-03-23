Επεισόδια μετά από διαδήλωση κατά της κυβέρνησης Ράμα στα Τίρανα, δείτε βίντεο
Πέταξαν μολότοφ και πυροτεχνήματα στο γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα - Η Αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και κανόνια νερού για να διαλύσει το πλήθος

Επεισόδια εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (22/3) μετά από διαδήλωση κατά της κυβέρνησης στα Τίρανα.

Ειδικότερα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά τη χώρα από το 2013, μετά από κάλεσμα του κόμματος της αντιπολίτευσης, του Δημοκρατικού Κόμματος (PD) και απαίτησαν την παραίτησή του ίδιου και της κυβέρνησής του λόγω κατηγοριών για διαφθορά.

Οι διαδηλωτές έριξαν μολότοφ και πυροτεχνήματα σε οχήματα της αστυνομίας, κυβερνητικά κτίρια και στο γραφείο του πρωθυπουργού της χώρας.

Η Αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και κανόνια νερού για να διαλύσει το πλήθος.

Σε πολλούς δρόμους στην αλβανική πρωτεύουσα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ εκατοντάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η διαδήλωση της Κυριακής είναι μόλις η τελευταία μιας σειράς αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην Αλβανία τους τελευταίους μήνες.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης Ράμα λόγω διαφθοράς, η οποία δε φαίνεται διατεθειμένη να το κάνει πράξη.

Thema Insights

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

