Washington Post: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν ανταποκρίνεται στα μηνύματα που του μεταδίδονται»
Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν παραμένει άφαντος από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης μετά τη δολοφονία του πατέρα του

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν ανταποκρίνεται στα μηνύματα που του μεταδίδονται», αναφέρουν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας στην Washington Post.

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης και ορισμένοι κληρικοί έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους επί του Ιράν.

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ανέφερε το Σάββατο (21/3) ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, η ισραηλινή Μοσάντ και άλλοι φορείς πληροφοριών εργάζονται για να εντοπίσουν ίχνη του Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης μετά τη δολοφονία του πατέρα του.
