Ιρανός ΥΠΕΞ: Ο Στάρμερ θέτει τις ζωές των Βρετανών πολιτών σε κίνδυνο, θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα
Με αφορμή την άδεια της Βρετανίας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις της, ο Αμπάς Αραγτσί έκανε ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι η χώρα του θα ασκήσει το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε σε ανάρτησή του ότι οι Βρετανοί πολίτες τάσσονται κατά του πολέμου στο Ιράν, σχολιάζοντας την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις.
«Αγνοώντας τον ίδιο του τον λαό, ο κ. Στάρμερ θέτει τις ζωές των Βρετανών σε κίνδυνο», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.
Αναλυτικά η ανάρτησή του Αραγτσί
«Η συντριπτική πλειοψηφία του βρετανικού λαού δεν θέλει καμία συμμετοχή στον πόλεμο επιλογής Ισραήλ-ΗΠΑ για το Ιράν.
Αγνοώντας τον ίδιο του τον λαό, ο κ. Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές επιτρέποντας τη χρήση βρετανικών βάσεων για επιθετικότητα κατά του Ιράν. Το Ιράν θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα»
Vast majority of the British People do not want any part in the Israel-U.S. war of choice on Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 20, 2026
Ignoring his own People, Mr. Starmer is putting British lives in danger by allowing UK bases to be used for aggression against Iran. Iran will exercise its right to self-defense.
