Ιρανός ΥΠΕΞ: Ο Στάρμερ θέτει τις ζωές των Βρετανών πολιτών σε κίνδυνο, θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα
ΚΟΣΜΟΣ
Αμπάς Αραγτσί Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ιράν Βρετανία

Με αφορμή την άδεια της Βρετανίας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις της, ο Αμπάς Αραγτσί έκανε ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι η χώρα του θα ασκήσει το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε σε ανάρτησή του ότι οι Βρετανοί πολίτες τάσσονται κατά του πολέμου στο Ιράν, σχολιάζοντας την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις.

«Αγνοώντας τον ίδιο του τον λαό, ο κ. Στάρμερ θέτει τις ζωές των Βρετανών σε κίνδυνο», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Αραγτσί

«Η συντριπτική πλειοψηφία του βρετανικού λαού δεν θέλει καμία συμμετοχή στον πόλεμο επιλογής Ισραήλ-ΗΠΑ για το Ιράν.

Αγνοώντας τον ίδιο του τον λαό, ο κ. Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές επιτρέποντας τη χρήση βρετανικών βάσεων για επιθετικότητα κατά του Ιράν. Το Ιράν θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα»


Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης