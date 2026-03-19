Η Δανία θα ανατίναζε υποδομές αν οι ΗΠΑ εισέβαλαν στη Γροιλανδία
Υπήρχε ήδη σχέδιο για την αποστολή στρατιωτών από τη Δανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αργότερα μέσα στο έτος, αλλά οι σχεδιασμοί επιταχύνθηκαν
Η Δανία προετοιμάστηκε τον Ιανουάριο για ενδεχόμενη επίθεση από τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία μεταφέροντας φιάλες με αίμα στη Γροιλανδία αλλά και εκρηκτικά για να ανατινάξει διαδρόμους προσγείωσης σε περίπτωση σύγκρουσης.
Ο Guardian, που επικαλείται τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR, αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των ημερών της έντασης, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταλάβει τη Γροιλανδία ακόμη και δια της βίας, η Κοπεγχάγη ταράχθηκε τόσο πολύ που άρχισε να προετοιμάζεται για εισβολή των ΗΠΑ.
Εκείνες τις ημέρες, Δανέζοι στρατιώτες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Γροιλανδία έχοντας μαζί τους εκρηκτικά για να καταστρέψουν διαδρόμους προσγείωσης στην πρωτεύουσα, Νουούκ, και στο Κάνγκερλουσουακ, μια μικρή πόλη βόρεια της πρωτεύουσας, προκειμένου να αποτρέψουν την προσγείωση αμερικανικών αεροσκαφών.
Μεταφέρανε επίσης φιάλες από τράπεζες αίματος για τη θεραπεία τραυματιών σε περίπτωση μάχης, σύμφωνα με το DR, το οποίο είχε μιλήσει με πηγές από ολόκληρη τη δανική κυβέρνηση, τις αρχές και τις υπηρεσίες πληροφοριών στη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.
Σύμφωνα με το DR, υπήρχε ήδη σχέδιο για την αποστολή στρατιωτών από τις δανικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Γροιλανδία αργότερα μέσα στο έτος, αλλά οι σχεδιασμοί επιταχύνθηκαν.
Παράλληλα, η Δανία φέρεται να άρχισε να αναζητά πολιτική υποστήριξη από Ευρωπαίους ηγέτες σε μια σειρά μυστικών συνομιλιών που ξεκίνησαν αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές του 2024.
Η αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα, στις 3 Ιανουαρίου, αποτέλεσε κρίσιμο σημείο καμπής, δήλωσαν στο DR πηγές με γνώση του ζητήματος. Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονταν τη Γροιλανδία επιτακτικά», αναζωπυρώνοντας τους φόβους για αμερικανική εισβολή.
Στις 5 Ιανουαρίου, η Δανέζα πρωθυπουργός Φρέντερικσεν δήλωσε ότι μια επίθεση των ΗΠΑ εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος της στρατιωτικής συμμαχίας αλλά και της «ασφάλειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».
Σε αυτό το πλαίσιο μια έστω και μικρή δύναμη στρατιωτών από τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία έφτασε στη Γροιλανδία, ενώ ακολούθησαν και επίλεκτες μονάδες. Παράλληλα, μαχητικά της Δανίας και ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο στάλθηκαν προς τον Βόρειο Ατλαντικό.
Στόχος ήταν να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες εθνικότητες στρατιωτών, ώστε να αναγκαστούν οι ΗΠΑ να προβούν σε σημαντική εχθρική ενέργεια εάν ήθελαν να καταλάβουν τη Γροιλανδία.
«Έχουμε να βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση από τον Απρίλιο του 1940», δήλωσε πηγή του δανικού υπουργείου Άμυνας στο DR.
Φωτογραφία: Reuters
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
