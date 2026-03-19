Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν και τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτικών στο Ιράν και την περιοχή του Στενού του Ορμούζ, με σκοπό την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δυνάμεων στον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Ρόιτερς, η ανάπτυξη αυτή θα προσφέρει στον πρόεδρο Τραμπ επιπλέον στρατιωτικές επιλογές για την επέκταση των επιχειρήσεων στην περιοχή.
Το σενάριο της ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ και την παράκτια περιοχή του Ιράν, που είναι στρατηγικής σημασίας λόγω της εξαγωγής πετρελαίου, συζητείται στο πλαίσιο των σχεδίων για την εξασφάλιση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Παρά την αυξημένη επικινδυνότητα, καθώς το νησί βρίσκεται εντός εμβέλειας πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οι ΗΠΑ εξετάζουν την κατάληψή του ως εναλλακτική αντί της καταστροφής των ενεργειακών υποδομών.
Η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων αποτελεί μεγάλο πολιτικό ρίσκο για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ παραμένει αντίθετη με τον πόλεμο και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Η αποστολή ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ιρανικού ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού επίσης έχει αναφερθεί ως πιθανή ενέργεια, αν και θεωρείται ιδιαίτερα περίπλοκη και επικίνδυνη.
Ο Τραμπ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να αναλάβει μονομερώς την ευθύνη για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, αν οι χώρες της διεθνούς κοινότητας αρνηθούν να εμπλακούν στην επιχείρηση. Ερωτηθείς για τις στρατηγικές του επιλογές, ο Αμερικανός πρόεδρος διερωτήθηκε μέσω του Truth Social εάν η «εξάλειψη» του ιρανικού τρομοκρατικού κράτους και η ευθύνη για το στενό θα πρέπει να αναληφθεί από τις χώρες που το χρησιμοποιούν.
Οι ΗΠΑ στο στόχαστρο των Ιρανικών αντιποίνωνΜετά από πάνω από 7.800 αεροπορικούς βομβαρδισμούς και περίπου 120 πλήγματα σε ιρανικά πολεμικά πλοία, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, αν και έχουν υποστεί ήδη απώλειες. Ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις για «αιώνιους πολέμους», δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα ανάπτυξης χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, αν η κατάσταση κλιμακωθεί.
