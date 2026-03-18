Η ανάρτηση καθηγητή που είχε σπίτι στην πολυκατοικία που ισοπεδώθηκε στη Βηρυτό: Χρειάστηκαν 22 χρόνια δουλειάς για να το αποκτήσω
Το διαμέρισμα ήταν αποτέλεσμα πολυετούς κόπου, αναφέρει ο καθηγητής Χημείας Μπιλάλ Κααφαράνι και δημοσιεύει σχετικό βίντεο από την επίθεση
Τη θλίψη του και την αγανάκτησή του εκφράζει καθηγητής Χημείας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου στη Βηρυτό μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι στο κτίριο που βομβαρδίστηκε από το Ισράηλ σήμερα το πρωί, ήταν το διαμέρισμα που διέμενε.
Ο Μπιλάλ Κααφαράνι δημοσίευσε σχετικό βίντεο από την κατάρρευση του κτιρίου και ανέφερε ότι μέχρι σήμερα απέφευγε να εκφράζεται για πολιτικά ζητήματα ή την προσωπική του ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες του αποκλειστικά για την προώθηση της εκπαίδευσης αλλά και για να βοηθάει νέους ανθρώπους να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
Ωστόσο, όπως σημειώνει, τα γεγονότα των τελευταίων ωρών τον οδήγησαν στο να σπάσει τη σιωπή του. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν και κατέστρεψαν το κτίριο στη Βηρυτό στο οποίο διέθετε διαμέρισμα.
Όπως επισημαίνει, το διαμέρισμα ήταν αποτέλεσμα πολυετούς κόπου, καθώς χρειάστηκαν 22 χρόνια δικής του εργασίας και 20 χρόνια δουλειάς της συζύγου του.
«Χρειάστηκαν 22 χρόνια της δικής μου δουλειάς και 20 χρόνια της συζύγου μου για να αποκτήσουμε αυτό το διαμέρισμα», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με έμφαση ότι «αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει».
I have been deliberately silent on social media for a while. I use all my social media platforms to promote education & make dreams come true for young minds. I rarely post anything about family or politics.— Bilal R. Kaafarani (@BilalRKaafarani) March 18, 2026
This morning, Israel demolished the building I have an apartment in. It… pic.twitter.com/3BHgvFHbF6
