Η ανάρτηση καθηγητή που είχε σπίτι στην πολυκατοικία που ισοπεδώθηκε στη Βηρυτό: Χρειάστηκαν 22 χρόνια δουλειάς για να το αποκτήσω
ΚΟΣΜΟΣ
Βηρυτός Πόλεμος στο Ισραήλ Ισράηλ Λίβανος

Το διαμέρισμα ήταν αποτέλεσμα πολυετούς κόπου, αναφέρει ο καθηγητής Χημείας Μπιλάλ Κααφαράνι και δημοσιεύει σχετικό βίντεο από την επίθεση

5 ΣΧΟΛΙΑ
Τη θλίψη του και την αγανάκτησή του εκφράζει καθηγητής Χημείας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου στη Βηρυτό μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι στο κτίριο που βομβαρδίστηκε από το Ισράηλ σήμερα το πρωί, ήταν το διαμέρισμα που διέμενε.

Ο Μπιλάλ Κααφαράνι δημοσίευσε σχετικό βίντεο από την κατάρρευση του κτιρίου και ανέφερε ότι μέχρι σήμερα απέφευγε να εκφράζεται για πολιτικά ζητήματα ή την προσωπική του ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες του αποκλειστικά για την προώθηση της εκπαίδευσης αλλά και για να βοηθάει νέους ανθρώπους να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.


Ωστόσο, όπως σημειώνει, τα γεγονότα των τελευταίων ωρών τον οδήγησαν στο να σπάσει τη σιωπή του. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν και κατέστρεψαν το κτίριο στη Βηρυτό στο οποίο διέθετε διαμέρισμα.

Όπως επισημαίνει, το διαμέρισμα ήταν αποτέλεσμα πολυετούς κόπου, καθώς χρειάστηκαν 22 χρόνια δικής του εργασίας και 20 χρόνια δουλειάς της συζύγου του.

«Χρειάστηκαν 22 χρόνια της δικής μου δουλειάς και 20 χρόνια της συζύγου μου για να αποκτήσουμε αυτό το διαμέρισμα», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με έμφαση ότι «αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει».
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης