Επιδεινώνεται η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, άμεση η ανάγκη για μεταμόσχευση πνεύμονα
ΚΟΣΜΟΣ
Πνευμονική Ίνωση Νορβηγία Μέτε - Μάριτ

Η ασθένεια αυτή την έχει ήδη υποχρεώσει να ελαφρύνει το πρόγραμμά της και να ακυρώσει υποχρεώσεις της

Νέα επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα Τρίτη εκπρόσωπός της στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Λόγω αυτής της εξέλιξης, η 52χρονη πριγκίπισσα δεν αναμένεται να εμφανιστεί δημοσίως την επόμενη εβδομάδα όταν το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου θα επισκεφθεί τη Νορβηγία.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο εξαιτίας της οποίας οι πνεύμονες αποκτούν ουλές με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας μεταξύ άλλων αναπνευστικά προβλήματα. Τον Δεκέμβριο, τα νορβηγικά ανάκτορα είχαν ανακοινώσει πως η Μέτε-Μάριτ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής της.

Η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με πιέσεις αφότου αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε επαφές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η πολύκροτη δίκη του μεγαλύτερου γιου της, του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.

Εν τω μεταξύ, ο σύζυγός της πρίγκιπας Χάακον συνεχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις του, αν και δεν έκανε καμία δήλωση για την υγεία της συζύγου του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις νορβηγικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Είχε ακυρώσει δημόσιες εμφανίσεις

Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 και τον Οκτώβριο του 2024 η Μέτε-Μάριτ είχε πάρει αναρρωτική άδεια για αρκετές εβδομάδες, ακυρώνοντας δημόσιες υποχρεώσεις της.

«Όταν γίνεστε 50 ετών, καταλαβαίνετε ότι η ζωή δεν είναι αιώνια», είχε δηλώσει στη νορβηγική εφημερίδα DN σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2023, με την ευκαιρία των 50ών γενεθλίων της.

Ο Έπσταϊν και οι δικαστικές περιπέτειες του γιου της

Εκτός, όμως από το ζήτημα υγείας, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει και άλλα θέματα νομικής φύσης, μολονότι αυτά δεν την επηρεάζουν άμεσα. Αρχικά, η αναφορά του ονόματός της στην υπόθεση Έπσταϊν είχε σοβαρό αντίκτυπο - κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό - στη Νορβηγία, μετά τα έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, η τελευταία δέσμη αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τον χρηματιστή περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομα της Μέτε-Μάριτ. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυο τους την περίοδο 2011–2014, υποδηλώνοντας συνεχή και στενή επικοινωνία.

Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο περιεχόμενο των email, τα οποία αντήλλασαν για χρόνια. Σε ορισμένα μηνύματα, η Μέτε-Μάριτ εμφανίζεται ιδιαίτερα θερμή, λέγοντάς του ότι «γαργαλάς το μυαλό μου», αποκαλώντας τον «πολύ γενναιόδωρο» και «τόσο γλυκό».

Μάλιστα, τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι το 2013 έμεινε για τέσσερις ημέρες σε οικία του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σε περίοδο που εκείνος απουσίαζε.

«Έδειξα κακή κρίση και μετανιώνω βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Επστάιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε δήλωση που είχε δοθεί στη δημοσιότητα από το παλάτι.

Στο εδώλιο ο γιος της για βιασμό και άλλα σοβαρά αδικήματα

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η δίκη του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και άλλα σοβαρά αδικήματα. Ο Χόιμπι, που γεννήθηκε από προηγούμενη σχέση της Μέτε-Μάριτ πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον, αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις υποθέσεις βιασμού, επιθέσεις και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύει με ποινή έως και 16 ετών κάθειρξης. Ο ίδιος αρνείται τις σοβαρότερες κατηγορίες, περιλαμβανομένων εκείνων για σεξουαλική κακοποίηση.
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Cut The Rope

Δείτε Επίσης