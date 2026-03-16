Ισημερινός: Έναν «στρατό» από 75.000 αστυνομικούς και στρατιώτες στέλνει η κυβέρνηση Νομπόα κατά των συμμοριών
Η κυβέρνηση του Ισημερινού απέστειλε πάνω από 75.000 αστυνομικούς και στρατιώτες σε τέσσερις επαρχίες όπου είναι πιο έντονη η βία των συμμοριών, επιβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.
Οι Αρχές έχουν επιβάλει ακόμη και νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε αυτές τις περιοχές.
«Βρισκόμαστε σε πόλεμο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ράιμπεργκ, στους κατοίκους των επαρχιών Ελ Όρο, Γκουάγιας, Λος Ρίος και Σάντο Ντομίνγκο ντε λος Τσάτσιλας. «Μην διακινδυνεύετε, μην βγαίνετε έξω, μείνετε στα σπίτια σας», πρόσθεσε.
Το BBC υπενθυμίζει ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Νοέμβριο του 2023, ο πρόεδρος Ντάνιελ Νομπόα έχει προσπαθήσει να καταστείλει τη βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά. Ωστόσο ο Ισημερινός κατέγραψε ρεκόρ δολοφονιών το 2025.
Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Νομπόα έχει προσπαθήσει να καταπολεμήσει τις εγκληματικές οργανώσεις στη χώρα του με σιδηρά πυγμή και έχει κηρύξει αρκετές φορές κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο το ποσοστό των δολοφονιών αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30% μεταξύ του 2024 και του 2025. Έχει ενταχθεί και σε συμμαχία 17 χωρών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με στόχο την καταπολέμηση των εγκληματικών καρτέλ στο Δυτικό Ημισφαίριο.
Η γεωγραφική θέση του Ισημερινού, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τους μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης στον κόσμο, τον έχει μετατρέψει σε βασική χώρα διαμετακόμισης για το παράνομο ναρκωτικό.
Εκτιμάται ότι περίπου το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και το Περού μεταφέρεται μέσω του Ισημερινού.
Εν τω μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα, το FBI άνοιξε το πρώτο του γραφείο στον Ισημερινό, μια κίνηση που ήρθε λίγο μετά την έναρξη κοινών επιχειρήσεων καταπολέμησης των ναρκωτικών από τις δύο χώρες.
Ο Νομπόα ήταν ένας από τους ηγέτες της Λατινικής Αμερικής που συμμετείχαν σε διεθνή συνάντηση που διοργάνωσε ο Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, την οποία οι αμερικανικές Aρχές ονόμασαν σύνοδο κορυφής «Ασπίδα της Αμερικής».
Εκεί, ο Τραμπ παρομοίασε τις εγκληματικές συμμορίες με «καρκίνο που δεν θέλουμε να εξαπλωθεί» και προέτρεψε τους ομολόγους του από τη Λατινική Αμερική να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη για να τις εξαλείψουν.
