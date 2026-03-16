Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Ενορία στο Άμπου Ντάμπι ιδρύει η Ρωσική Εκκλησία με τη συγκατάθεση του Πατριάρχη Αντιοχείας
Σημαντικές αποφάσεις, που αφορούν στην εκκλησιαστική διοίκηση και τις διεθνείς σχέσεις της έλαβε η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά την πρώτη της συνεδρίαση για το 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πατριαρχική και συνοδική κατοικία της Μονής Ντανίλοφ στη Μόσχα.
Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα, που σχετίζονται με τις εξωτερικές εκκλησιαστικές σχέσεις.
Μεταξύ των αποφάσεων, που ελήφθησαν ήταν η ίδρυση ρωσικής ορθόδοξης ενορίας στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Όπως ανέφερε στην εισήγησή του, ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ, Αντώνιος, πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ρωσόφωνοι πιστοί, που διαμένουν στο Άμπου Ντάμπι είχαν απευθυνθεί στην ηγεσία της Ρωσικής Εκκλησίας ζητώντας τη δημιουργία ενορίας για την κάλυψη των πνευματικών τους αναγκών.
Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση αυτή διαδραμάτισε επιστολή, που απέστειλε στις 17 Ιανουαρίου 2026 ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης Ι΄ προς τον Πατριάρχη Μόσχας. Με την επιστολή αυτή, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αντιοχείας έδωσε τη συγκατάθεσή του για την ίδρυση ρωσικής ορθόδοξης ενορίας στο Άμπου Ντάμπι, η οποία θα υπάγεται κανονικά στο Πατριαρχείο Αντιοχείας, καθώς και για την ανέγερση ναού. Κατόπιν αυτής της συναίνεσης, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε την ίδρυση ενορίας αφιερωμένης στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν.
Η ποιμαντική φροντίδα της νέας ενορίας ανατέθηκε στον αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο (Ζάρκεσεφ), ο οποίος υπηρετεί ως προϊστάμενος του ναού του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου στη Σάρτζα. Η νέα ενορία αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά αναφορικά με την παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή του Κόλπου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε και μία σειρά άλλων σημαντικών ζητημάτων.
Επιπλέον, παρουσιάστηκε έκθεση για την επίσκεψη του μητροπολίτη Αντωνίου στο Ισραήλ στο τέλος Φεβρουαρίου 2026. Κατά την παραμονή του, συμμετείχε σε διαθρησκειακό συνέδριο στην Ιερουσαλήμ, στο οποίο έλαβε μέρος και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄, ενώ είχε και συνάντηση με τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, λειτουργούν ήδη στο Άμπου Ντάμπι ο μητροπολιτικός ναός του Προφήτη Ηλία καθώς και ο ναός του Αγίου Νικολάου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα