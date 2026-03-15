Επίθεση με μαχαίρι στην Αυστρία, ένας νεκρός, ένας τραυματίας
Αυστρία Επίθεση με μαχαίρι

Επίθεση με μαχαίρι στην Αυστρία, ένας νεκρός, ένας τραυματίας

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη σχεδόν αμέσως και τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα 

Επίθεση με μαχαίρι στην Αυστρία, ένας νεκρός, ένας τραυματίας
Δυο διαβάτες μαχαιρώθηκαν χθες Σάββατο στη Λιντς, στην Άνω Αυστρία (βόρεια), ο ένας εκ των οποίων υπέκυψε και άλλος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έκανε γνωστό η αστυνομία στο τρίτο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη σχεδόν αμέσως. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα σε αυτό το στάδιο. Η αστυνομία περιορίστηκε να αναφέρει πως θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, τα θύματα και τον ύποπτο αργότερα.

Μια εκπρόσωπος της αυστριακής αστυνομίας δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο στην έρευνα που διενεργείται.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι κατά πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, ο φερόμενος ως δράστης φώναξε συνθήματα εναντίον των μουσουλμάνων και αυτόπτης μάρτυρας τον είδε να στέκεται στη μέση δρόμου εμποδίζοντας την κυκλοφορία για λίγη ώρα.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

