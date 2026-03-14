WSJ: Ιρανοί χτύπησαν τις προηγούμενες ημέρες 5 αεροπλάνα ανεφοδιασμού των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία
Πέντε αεροπλάνα ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ υπέστησαν ζημιές από ιρανική πυραυλική επίθεση στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ. Η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα, αλλά η συνολική ζημιά στα αεροσκάφη αυξάνει τον αριθμό των κατεστραμμένων ιπτάμενων τάνκερ ή αεροπλάνων ανεφοδιασμού που έχουν υποστεί ζημιές.
Η επίθεση σημειώθηκε σε πρόσφατες ημέρες, όταν ιρανικοί πύραυλοι χτύπησαν τη βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας ζημιές στα πέντε αεροπλάνα ανεφοδιασμού. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου, τα αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές, αλλά δεν καταστράφηκαν πλήρως και βρίσκονται υπό επισκευή. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα στην επίθεση.
Η Ιρανική κυβέρνηση συνεχίζει να στοχοθετεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό σε βάσεις στην περιοχή, ως αντίποινα για την επιχείρηση Επική Οργή. Την 1η Μαρτίου, ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του από σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια επίθεσης στην ίδια Σαουδαραβική βάση.
Αύξηση των επιθέσεων του Ιράν σε αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμειςΗ συγκεκριμένη επίθεση αυξάνει τον αριθμό των αεροσκαφών ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας που έχουν πληγεί ή καταστραφεί σε τουλάχιστον επτά, μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών KC-135 την περασμένη Πέμπτη, με αποτέλεσμα τη συντριβή ενός από αυτά και τον θάνατο των έξι μελών του πληρώματος.
