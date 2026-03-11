Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: Κάναμε μια εκδρομή για να ξεφορτωθούμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους
Επίθεση στο Ιράν Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: Κάναμε μια εκδρομή για να ξεφορτωθούμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι καταστράφηκε σχεδόν το σύνολο του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν, ενώ υποσχέθηκε ότι σύντομα θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων

Στον πόλεμο κατά του Ιράν και σε μια σειρά από όχι και τόσο σχετικά θέματα (όπως τις ανεμογεννήτριες) αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Κεντάκι.

Αναφέρθηκε στο πώς οι ΗΠΑ εξάλειψαν μέσα σε ελάχιστες ώρες τη στρατιωτική μηχανή του Ιράν, αλλά και εξέφρασε τον εκνευρισμό του γιατί… καταστράφηκαν δεκάδες πολεμικά πλοία του εχθρού.

Η επιχείρηση πρέπει να εκμηδενίσει εντελώς την απειλή από το Ιράν, είπε ο Τραμπ και εξήγησε: «Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια. Γιατί κάποια μέρα θα έρθει η στιγμή που δεν θα με έχετε ως πρόεδρο. Και ίσως να έχετε έναν αδύναμο, αξιολύπητο άνθρωπο, όπως είχαμε στο παρελθόν», είπε εννοώντας πιθανόν τον Τζο Μπάιντεν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως εξήγησε ο Τραμπ, «κατέστρεψαν 54 πλοία σε δύο ημέρες - πραγματικά πλοία. Θύμωσα με τους ανθρώπους μου. Είπα: “Γιατί στο διάολο τα καταστρέψαμε; Γιατί δεν τα αιχμαλωτίσαμε και δεν τα χρησιμοποιήσαμε στο Ναυτικό μας;”».

Η εύλογη απάντηση που του έδωσαν ήταν ότι «δεν θα ήταν κατάλληλα για αυτό», αλλά ο ίδιος, όπως είπε ο Τραμπ, «εκνευρίστηκα λίγο». Το θέμα μάλλον έκλεισε με το σχόλιο ενός στρατηγού ότι «Κύριε, είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να το κάνουμε έτσι».

Μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι ο βομβαρδισμός πέρυσι το καλοκαίρι «εξάλειψε τη δυνατότητα του Ιράν για πυρηνικά», αλλά δεν εξήγησε γιατί γίνεται τώρα μια νέα επίθεση για τον ίδιο λόγο (τουλάχιστον αυτός που προβάλλεται).

Μίλησε δε για μια… εκδρομή: «Περιμένετε να δείτε τα νούμερα στο τέλος του έτους. Κάνουμε μια εκδρομή. Ξέρετε τι είναι εκδρομή; Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι για να ξεφορτωθούμε μερικούς κακούς, πολύ κακούς ανθρώπους.»

Ισχυρίστηκε δε, ότι «καταστρέψαμε τα ναρκοθετικά, τα πλοία που τοποθετούν νάρκες. Τοποθετούν νάρκες στο νερό τη νύχτα. Υπέροχη δουλειά, έτσι; Ανατινάζουν πλοία. Καταστρέψαμε 31 από αυτά».

Μοιράστηκε όμως με το κοινό του και το παρασκήνιο πίσω από την επιλογή του ονόματος της στρατιωτικής επιχείρησης, που είναι «Επική Οργή» (Epic Fury).

«Μου έδωσαν μια λίστα με ονόματα. “Κύριε, μπορείτε να διαλέξετε το όνομα που θέλετε». Είπα, “ποιο όνομα;”, “Το όνομα της επίθεσης! Στο Ιράν, κύριε”.
» Μου έδωσαν περίπου 20 ονόματα. Και εγώ σχεδόν αποκοιμιόμουν, δεν μου άρεσε κανένα από αυτά. Τότε είδα το “Epic Fury”.»

Αναφέρθηκε και στην απόφαση για την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών «κάτι που θα μειώσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, καθώς τερματίζουμε αυτή την απειλή για την Αμερική και τον κόσμο

Υποσχέθηκε δε ότι «οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν και θα συνεχίσουν να πέφτουν. Ωστόσο, δεν θα φύγουμε [ενν. από το Ιράν] μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η αποστολή. Θα γίνει πολύ γρήγορα — πολύ γρήγορα. Αλλά δεν θα βασιστούμε στο να έχουμε ικανούς προέδρους στο μέλλον».
