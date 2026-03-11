Τραμπ: Χτυπήσαμε το Ιράν σκληρότερα από κάθε άλλον στην ιστορία και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα

Σε ερώτημα δημοσιογράφου αν έχουν μπει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι «δεν νομίζουμε να έχει γίνει κάτι τέτοιο» και ότι «καταστρέψαμε όλα τα ναρκοθετικά τους σε μια νύχτα»