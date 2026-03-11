Τραμπ: Χτυπήσαμε το Ιράν σκληρότερα από κάθε άλλον στην ιστορία και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα
Σε ερώτημα δημοσιογράφου αν έχουν μπει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι «δεν νομίζουμε να έχει γίνει κάτι τέτοιο» και ότι «καταστρέψαμε όλα τα ναρκοθετικά τους σε μια νύχτα»
«Βγάλαμε νοκ αουτ το ναυτικό, την αεροπορία, βουλιάξαμε 16 ναρκοθετικά τους, δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανείς κάτι τέτοιο. Δεν έχουν ραντάρ, οι ηγέτες τους έχουν σκοτωθεί. Έχουμε αφήσει κάποια πράγματα ακόμα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επιχείρηση κατά του Ιράν και πρόσθεσε: «Τους έχουμε χτυπήσει σκληρότερα από κάθε άλλη χώρα στην ιστορία και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα».
PRESIDENT TRUMP: "They've lost their navy. They've lost their air force. They have no anti-aircraft apparatus at all. They have no radar. Their leaders are gone. And we could do a lot worse."— Fox News (@FoxNews) March 11, 2026
"We could take them out by this afternoon, in fact, within an hour, they literally… pic.twitter.com/j8maBGWr1B
«Έχω μιλήσει με πολλούς ηγέτες στον κόσμο, μου λένε πως έχουμε τον καλύτερο στρατό, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο» είπε σε άλλο σημείο.
Ενδιαφέρουσα ήταν και η απάντησή του σε ερώτημα δημοσιογράφου αν έχουν μπει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. «Δεν νομίζουμε να έχει γίνει κάτι τέτοιο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και επισήμανε ότι «καταστρέψαμε όλα τα ναρκοθετικά τους σε μια νύχτα».
Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα την ίδια μέρα. Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε τουλάχιστον δύο από αυτά τα πλοία.
TRUMP: I think oil companies should use the Strait of Hormuz.— Breaking911 (@Breaking911) March 11, 2026
"We took out just about all of their mine ships in one night... just about all of their navy is gone."
pic.twitter.com/vJ53Xr1AiN
Σε άλλο ερώτημα, για το αν μπορεί να δηλώσει ότι κέρδισε τον πόλεμο αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν παραμένει ο γιος του Χαμενεΐ, ο Τραμπ δεν θέλησε να σχολιάσει το ζήτημα.
Αλλά και για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων του Μινάμπ όπου σκοτώθηκαν πάνω από 150 κορίτσια, ο Τραμπ δεν θέλησε να απαντήσει. Ερωτήθηκε για έρευνα από τον στρατό ότι το χτύπημα ήταν από αμερικανικό πύραυλο και απάντησε ότι «δεν το γνωρίζω αυτό».
Ο Τραμπ έριξε ξανά τα καρφιά του στην Ισπανία, λέγοντας πως «δεν ξέρουν τι κάνουν στην Ισπανία, δεν είναι καλοί με τη ΝΑΤΟ... Οι άνθρωποι στη χώρα είναι φανταστικοί, η ηγεσία δεν είναι τόσο καλή».
.@POTUS: "I think they're not cooperating at all. Spain? I think they've been very bad, not good at all... they've been very bad to NATO. They get protected, they don't want to pay their fair share...the people of Spain are fantastic. The leadership, not so good." pic.twitter.com/oRRX3RrOnt— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2026
.@POTUS: "We love Lebanon. We love the people of Lebanon... Hezbollah has been a disaster for many years." pic.twitter.com/dQxF83oXWu— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2026
