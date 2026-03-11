Τραμπ: Χτυπήσαμε το Ιράν σκληρότερα από κάθε άλλον στην ιστορία και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα
Τραμπ: Χτυπήσαμε το Ιράν σκληρότερα από κάθε άλλον στην ιστορία και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα

Σε ερώτημα δημοσιογράφου αν έχουν μπει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι «δεν νομίζουμε να έχει γίνει κάτι τέτοιο» και ότι «καταστρέψαμε όλα τα ναρκοθετικά τους σε μια νύχτα»

Για την πολεμική επιχείρηση στο Ιράν μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον το απόγευμα της Τετάρτης, λίγο πριν επιβιβαστεί στο Marine One για να μεταβεί στη Βάση Άντριους.

«Βγάλαμε νοκ αουτ το ναυτικό, την αεροπορία, βουλιάξαμε 16 ναρκοθετικά τους, δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανείς κάτι τέτοιο. Δεν έχουν ραντάρ, οι ηγέτες τους έχουν σκοτωθεί. Έχουμε αφήσει κάποια πράγματα ακόμα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επιχείρηση κατά του Ιράν και πρόσθεσε: «Τους έχουμε χτυπήσει σκληρότερα από κάθε άλλη χώρα στην ιστορία και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα».

Εξήγησε ότι «αφήνουμε ορισμένα πράγματα που θα μπορούσαμε να τα καταστρέψουμε μέχρι το απόγευμα, στην πραγματικότητα, μέσα σε μια ώρα. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξαναχτίσουν αυτή τη χώρα».

«Έχω μιλήσει με πολλούς ηγέτες στον κόσμο, μου λένε πως έχουμε τον καλύτερο στρατό, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο» είπε σε άλλο σημείο.

Ενδιαφέρουσα ήταν και η απάντησή του σε ερώτημα δημοσιογράφου αν έχουν μπει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. «Δεν νομίζουμε να έχει γίνει κάτι τέτοιο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και επισήμανε ότι «καταστρέψαμε όλα τα ναρκοθετικά τους σε μια νύχτα».

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα την ίδια μέρα. Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε τουλάχιστον δύο από αυτά τα πλοία.


Πάντως, νωρίτερα σήμερα, το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν έβαλε «περίπου δώδεκα νάρκες». Μία από τις πηγές ανέφερε στο πρακτορείο ότι οι θέσεις των περισσότερων ναρκών είναι γνωστές, ωστόσο απέφυγε να διευκρινίσει με ποιον τρόπο σκοπεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Σε άλλο ερώτημα, για το αν μπορεί να δηλώσει ότι κέρδισε τον πόλεμο αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν παραμένει ο γιος του Χαμενεΐ, ο Τραμπ δεν θέλησε να σχολιάσει το ζήτημα.

Αλλά και για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων του Μινάμπ όπου σκοτώθηκαν πάνω από 150 κορίτσια, ο Τραμπ δεν θέλησε να απαντήσει. Ερωτήθηκε για έρευνα από τον στρατό ότι το χτύπημα ήταν από αμερικανικό πύραυλο και απάντησε ότι «δεν το γνωρίζω αυτό».

Ο Τραμπ έριξε ξανά τα καρφιά του στην Ισπανία, λέγοντας πως «δεν ξέρουν τι κάνουν στην Ισπανία, δεν είναι καλοί με τη ΝΑΤΟ... Οι άνθρωποι στη χώρα είναι φανταστικοί, η ηγεσία δεν είναι τόσο καλή».

Είπε ότι οι Ισπανοί δεν είναι συνεργάσιμοι και επανέλαβε την απειλή του ότι «μπορεί να κόψουμε το εμπόριο με την Ισπανία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτήθηκε, τέλος, και για την κατάσταση στον Λίβανο, λέγοντας: «Οι άνθρωποι στον Λίβανο είναι πολύ καλοί, αλλά πρέπει να απαλλαχθούμε από τη Χεζμπολάχ».
