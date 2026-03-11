Οι τρεις όροι του Πεζεσκιάν για τον τερματισμό του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ Μασούντ Πεζεσκιάν

Οι τρεις όροι του Πεζεσκιάν για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος του Ιράν ζητά αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» της χώρας του, αποζημιώσεις και διεθνείς εγγυήσεις κατά μελλοντικών επιθέσεων

Οι τρεις όροι του Πεζεσκιάν για τον τερματισμό του πολέμου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις βασικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου έθεσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, σε συνομιλίες που είχε με τους ηγέτες της Ρωσίας και του Πακιστάν επανέλαβε τη δέσμευση της Τεχεράνης για ειρήνη στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, για να τερματιστεί ο πόλεμος, τον οποίο αποδίδει στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να αναγνωριστούν τα «νόμιμα δικαιώματα» του Ιράν, να καταβληθούν αποζημιώσεις και να δοθούν ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις ώστε να αποτραπούν μελλοντικές επιθέσεις.

Η ανάρτηση του Ιρανού προέδρου:

12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης