Οι τρεις όροι του Πεζεσκιάν για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος του Ιράν ζητά αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» της χώρας του, αποζημιώσεις και διεθνείς εγγυήσεις κατά μελλοντικών επιθέσεων
Τρεις βασικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου έθεσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως ανέφερε, σε συνομιλίες που είχε με τους ηγέτες της Ρωσίας και του Πακιστάν επανέλαβε τη δέσμευση της Τεχεράνης για ειρήνη στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, για να τερματιστεί ο πόλεμος, τον οποίο αποδίδει στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να αναγνωριστούν τα «νόμιμα δικαιώματα» του Ιράν, να καταβληθούν αποζημιώσεις και να δοθούν ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις ώστε να αποτραπούν μελλοντικές επιθέσεις.
Η ανάρτηση του Ιρανού προέδρου:
Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran’s commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Iran’s legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026
