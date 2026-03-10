Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας
Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας
Δεν βρέθηκαν στοιχεία από εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου - Πολλά περιστατικά με πυροβολισμούς στην πρωτεύουσα του Καναδά μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (10/3) στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της πρωτεύουσας του Καναδά με μία δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Χ.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στο σημείο δεν βρέθηκαν στοιχεία από εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Οι δρόμοι γύρω από το αμερικανικό προξενείο έχουν αποκλειστεί από την Αστυνομία.
Τρεις ξεχωριστές εβραϊκές συναγωγές στο Τορόντο έχουν δεχτεί πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.
Ένα γυμναστήριο πυγμαχίας στο Τορόντο, ιδιοκτησία ενός Ιρανοκαναδού κριτικού της ιρανικής κυβέρνησης, δέχτηκε, επίσης, πυροβολισμούς την περασμένη Δευτέρα.
Ωστόσο, δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός από αυτά τα δύο συμβάντα.
Η αστυνομία δεν έχει ταυτοποιήσει ή συλλάβει κανέναν ύποπτο και δεν είναι σαφές αν οι επιθέσεις σχετίζονται μεταξύ τους.
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διερευνά επίσης το περιστατικό. Αυτό συμβαίνει εν μέσω φόβων για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και εβραϊκών οργανώσεων από ομάδες που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στο σημείο δεν βρέθηκαν στοιχεία από εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Σε άλλη ανάρτηση, η αστυνομία ανέφερε ότι δεν έχει πληροφορίες για κάποιον πιθανό ύποπτο, ενώ έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.
#BREAKING : Shots were fired near the US consulate in Toronto, Canada, early Tuesday morning, prompting a police investigation.#Toronto #USConsulate #Canada #Gunfire pic.twitter.com/bTNRXEDAR1— upuknews (@upuknews1) March 10, 2026
Οι δρόμοι γύρω από το αμερικανικό προξενείο έχουν αποκλειστεί από την Αστυνομία.
Media Advisory - Toronto Police to Provide Update on Firearm Discharge at U.S. Consulate, Tuesday, March 10, 2026, at 11:30 a.m., United States Consulate, 360 University Avenuehttps://t.co/V8uIwUxYom pic.twitter.com/Jhuu96f2DT— Toronto Police (@TorontoPolice) March 10, 2026
Πολλά περιστατικά με πυροβολισμούς από την έναρξη του πολέμου στη Μέση ΑνατολήΣύμφωνα με πληροφορίες του BBC, αρκετά κτίρια στο Τορόντο έχουν δεχτεί επίθεση με πυροβολισμούς από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.
Τρεις ξεχωριστές εβραϊκές συναγωγές στο Τορόντο έχουν δεχτεί πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.
Ένα γυμναστήριο πυγμαχίας στο Τορόντο, ιδιοκτησία ενός Ιρανοκαναδού κριτικού της ιρανικής κυβέρνησης, δέχτηκε, επίσης, πυροβολισμούς την περασμένη Δευτέρα.
Ωστόσο, δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός από αυτά τα δύο συμβάντα.
Η αστυνομία δεν έχει ταυτοποιήσει ή συλλάβει κανέναν ύποπτο και δεν είναι σαφές αν οι επιθέσεις σχετίζονται μεταξύ τους.
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διερευνά επίσης το περιστατικό. Αυτό συμβαίνει εν μέσω φόβων για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και εβραϊκών οργανώσεων από ομάδες που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα