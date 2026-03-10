Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (10/3) στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της πρωτεύουσας του Καναδά με μία δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Χ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στο σημείο δεν βρέθηκαν στοιχεία από εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Σε άλλη ανάρτηση, η αστυνομία ανέφερε ότι δεν έχει πληροφορίες για κάποιον πιθανό ύποπτο, ενώ έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Οι δρόμοι γύρω από το αμερικανικό προξενείο έχουν αποκλειστεί από την Αστυνομία.

Πολλά περιστατικά με πυροβολισμούς από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, αρκετά κτίρια στο Τορόντο έχουν δεχτεί επίθεση με πυροβολισμούς από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Τρεις ξεχωριστές εβραϊκές συναγωγές στο Τορόντο έχουν δεχτεί πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.

Κλείσιμο
Ένα γυμναστήριο πυγμαχίας στο Τορόντο, ιδιοκτησία ενός Ιρανοκαναδού κριτικού της ιρανικής κυβέρνησης, δέχτηκε, επίσης, πυροβολισμούς την περασμένη Δευτέρα.

Ωστόσο, δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός από αυτά τα δύο συμβάντα.

Η αστυνομία δεν έχει ταυτοποιήσει ή συλλάβει κανέναν ύποπτο και δεν είναι σαφές αν οι επιθέσεις σχετίζονται μεταξύ τους.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διερευνά επίσης το περιστατικό. Αυτό συμβαίνει εν μέσω φόβων για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και εβραϊκών οργανώσεων από ομάδες που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν.

