Ξεκινά η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου στην Τουρκία: Στο εδώλιο 402 άτομα και κατηγορητήριο 3.700 σελίδων
ΚΟΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη Τουρκία Εκρέμ Ιμάμογλου δίκη

Ξεκινά η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου στην Τουρκία: Στο εδώλιο 402 άτομα και κατηγορητήριο 3.700 σελίδων

Αντιμέτωπος με έως 2.352 χρόνια φυλάκισης ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης - Η αντίδρασή του

Ξεκινά η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου στην Τουρκία: Στο εδώλιο 402 άτομα και κατηγορητήριο 3.700 σελίδων
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η δίκη για την υπόθεση που αφορά τη «Δημοτική Αρχή της Κωνσταντινούπολης» ξεκινά σήμερα στο δικαστικό συγκρότημα της Σηλυβρίας, με κατηγορούμενους εκατοντάδες πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην δήμαρχος της Πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η διαδικασία αφορά μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών στην Τουρκία.

Στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά 402 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 105 είναι προφυλακισμένοι, ενώ το κατηγορητήριο εκτείνεται σε περίπου 3.700 σελίδες.

Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την προεδρία της χώρας, Εκρέμ Ιμάμογλου, κατηγορείται ως «ιδρυτής και ηγέτης της οργάνωσης».

Αντιμετωπίζει 142 κατηγορίες και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κινδυνεύει με ποινές που φθάνουν συνολικά έως και 2.352 χρόνια φυλάκισης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές αποδίδουν στον Ιμάμογλου ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε στο πλαίσιο της δημοτικής διοίκησης.

Μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η δωροδοκία, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η απάτη εις βάρος δημόσιου οργανισμού. Στο κατηγορητήριο αναφέρονται επίσης αδικήματα όπως διαφθορά σε διαγωνισμούς, εκβιασμός, απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων, παράνομη καταγραφή προσωπικών δεδομένων, καθώς και περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση

Η υπόθεση έχει λάβει έντονη πολιτική διάσταση στην Τουρκία.

Κλείσιμο
Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «κλοπή του αιώνα» και υποστηρίζουν ότι η ζημία υπερβαίνει τα 160 δισεκατομμύρια λίρες.

Αντίθετα, μέσα που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση εστιάζουν στη χρήση μυστικών μαρτύρων και στους περιορισμούς της δίκης, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία αποσκοπεί στην αποδυνάμωση ενός βασικού πολιτικού αντιπάλου του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η αντίδραση του Ιμάμογλου

Λίγο πριν από την έναρξη της δίκης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Gazete Pencere έγραψε: «Η Τουρκία περνάει μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες για τη δημοκρατία στην ιστορία της. Η τελευταία αυλαία του σεναρίου που έχει γραφτεί εκ των προτέρων, της προσπάθειας να παρακαμφθεί η βούληση του λαού μέσω της δικαιοσύνης, ανοίγει τη Δευτέρα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης