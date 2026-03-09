Σκωτία: Μεγάλη φωτιά κατέστρεψε τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το κατάστημα που ήταν δίπλα στον σταθμό, αλλά οι φλόγες επεκτάθηκαν στο βικτωριανό κτίριο του Σταθμού





Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών τσιγάρων στην Union Street το απόγευμα της Κυριακής, με το βικτοριανό κτίριο να καταρρέει λίγες ώρες αργότερα καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν. Όλες οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στο Κεντρικό Σταθμό της Γλασκώβης, τον πιο πολυσύχναστο σταθμό της Σκωτίας, αναμένεται να ακυρωθούν τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.



Η Πυροσβεστική της Σκωτίας προέτρεψε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, καθώς οι πάνω από 60 πυροσβέστες συνέχιζαν να επιχειρούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, περισσότερες από 13 ώρες μετά την πρώτη ειδοποίηση. Κλείσιμο



Μετά από μια συνάντηση τα μεσάνυχτα, η Network Rail δήλωσε: «Όπως έχουν τα πράγματα, δεν έχουμε εντοπίσει σημαντικές ζημιές στο σταθμό. Θα το αξιολογήσουμε πλήρως με το πρώτο φως της ημέρας».



Η πρώτη ειδοποίηση στην Πυροσβεστική έφτασε χθες περίπου στις 15:45 τοπική ώρα, αλλά η πυρκαγιά επιδεινώθηκε το βράδυ. Αρχικά είχε παρατηρηθεί καπνός να βγαίνει από το κτίριο δίπλα στην είσοδο του σταθμού, αλλά μέσα σε λίγες ώρες, οι φλόγες ήταν ορατές, με αυτόπτες μάρτυρες να τις περιγράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «καταστροφικές».



Την ίδια στιγμή, το BBC Scotland που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος περιέγραψε ότι είδε τον θόλο στη γωνία του κτιρίου να καταρρέει κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, ενώ ένα καφέ που βρίσκεται στο κτίριο, έγινε γνωστό ότι καταστράφηκε ολοσχερώς επίσης. Η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου Willow που βρίσκεται στο κτίριο, γνωστοποίησε επίσης ότι η επιχείρησή της καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά. Το ξενοδοχείο Voco Grand Central Hotel που βρίσκεται εντός του σταθμού εκκενώθηκε και όλοι μεταφέρθηκαν σε άλλο ξενοδοχείο της πόλης.



Πώς ήταν ο σταθμός πριν την φωτιά:

