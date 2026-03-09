Χέγκσεθ για Ιράν: Οι ΗΠΑ και ο Τραμπ θα καθορίσουν τους όρους παράδοσης
Πιτ Χέγκσεθ Ιράν ΗΠΑ

Χέγκσεθ για Ιράν: Οι ΗΠΑ και ο Τραμπ θα καθορίσουν τους όρους παράδοσης

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δηλώνει ότι η Τεχεράνη θα αναγκαστεί να παραδοθεί – Ο Τραμπ έχει μιλήσει για «άνευ όρων παράδοση»

Χέγκσεθ για Ιράν: Οι ΗΠΑ και ο Τραμπ θα καθορίσουν τους όρους παράδοσης
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξη που προβλήθηκε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα καθορίσουν τους όρους με τους οποίους θα γίνει η παράδοση του Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνουν αυτοί οι όροι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ».

Όταν ρωτήθηκε στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS τι σημαίνει στην πράξη η «άνευ όρων παράδοση», ο Πιτ Χέγκσεθ απάντησε ότι πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν τους όρους.

«Σημαίνει ότι πολεμάμε για να νικήσουμε. Σημαίνει ότι εμείς θέτουμε τους όρους. Θα ξέρουμε πότε δεν θα είναι πλέον ικανοί να πολεμήσουν. Θα υπάρξει ένα σημείο όπου δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να το κάνουν. Είτε το γνωρίζουν είτε όχι, θα είναι επιχειρησιακά ανίκανοι να συνεχίσουν τον πόλεμο. Θα παραδοθούν», δήλωσε.



«Η παράδοση μπορεί να πάρει πολλές μορφές»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η παράδοση μπορεί να λάβει πολλές μορφές, ακόμη και μέσω απευθείας επαφών μεταξύ εκπροσώπων των δύο πλευρών.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι την τελική απόφαση για τους όρους θα τη λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος και όχι η ιρανική πλευρά.

«Είτε θέλουν να το παραδεχτούν είτε όχι, είτε η υπερηφάνειά τους τους επιτρέπει να το πουν δημόσια είτε όχι — είναι ο πρόεδρος Τραμπ που θα καθορίσει τους όρους», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ.
