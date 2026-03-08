Τον γιό του Χαμενεΐ «φωτογραφίζει» ως νέο ηγέτη του Ιράν μέλος του εκλεκτορικού συμβουλίου
Νωρίτερα σήμερα είχε συγκληθεί η Συνέλευση των Ειδικών, το σώμα των 88 ισλαμικών λογίων που έχει την αρμοδιότητα να επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη της χώρας

Νέα δεδομένα στη συζήτηση για τη διαδοχή στην ηγεσία του Ιράν φαίνεται να δημιουργεί δήλωση μέλους της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με την οποία το όνομα Χαμενεΐ «θα συνεχιστεί» στην κορυφή της χώρας.

Τη συγκεκριμένη αναφορά μετέδωσε το Skynews, με πολλούς να τη συνδέουν με το ενδεχόμενο επιλογής του γιου του Αλί Χαμενεΐ, του 56χρονου Μοτζτάμπα, για τη θέση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που είναι επίσης κληρικός αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα αναλάβει κάποιο δημόσιο αξίωμα, εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες ως το πρόσωπο με τις περισσότερες πιθανότητες να διαδεχθεί τον πατέρα του. Η σχετική συζήτηση εντάθηκε μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της συντονισμένης αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης που σηματοδότησε την έναρξη της σύγκρουσης.

Νωρίτερα σήμερα είχε συγκληθεί η Συνέλευση των Ειδικών, το σώμα των 88 ισλαμικών λογίων που έχει την αρμοδιότητα να επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη της χώρας και ποια μέλη έχουν επιλεγεί με κριτήριο την αφοσίωσή τους στο καθεστώς. Σύμφωνα με έναν από τους συμμετέχοντες, η επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη έχει ήδη γίνει, χωρίς όμως να αποκαλυφθεί το όνομά του.

«Ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος, που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, ορίστηκε», είπε ο Μοχσέν Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της επαρχίας Χουζεστάν στη Συνέλευση των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.
