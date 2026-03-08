Τον γιό του Χαμενεΐ «φωτογραφίζει» ως νέο ηγέτη του Ιράν μέλος του εκλεκτορικού συμβουλίου

Νωρίτερα σήμερα είχε συγκληθεί η Συνέλευση των Ειδικών, το σώμα των 88 ισλαμικών λογίων που έχει την αρμοδιότητα να επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη της χώρας