Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επέζησε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρισκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από την επίθεση του Σαββάτου, ωστόσο κατάφερε να επιζήσει - Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία επιλογής του νέου ηγέτη, λένε πηγές του καθεστώτος
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που θεωρείται ένας από τους βασικούς υποψηφίους για να διαδεχθεί τον πατέρα του στην πνευματική ηγεσία του Ιράν, επέζησε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που επικαλείται το Reuters.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρισκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από την επίθεση που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να επιζήσει. Ο γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει αναφερθεί επανειλημμένα ως ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη διαδοχή στην κορυφή της πολιτικοθρησκευτικής ηγεσίας της χώρας.
Την ίδια στιγμή, ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, του οργάνου που είναι αρμόδιο για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε ότι παραμένει αβέβαιο πόσο χρόνο θα χρειαστεί η διαδικασία επιλογής.
«Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία επιλογής του νέου ηγέτη. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την εξέταση διαφόρων συνθηκών και διαβουλεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Συνέλευση των Ειδικών θα συνεδριάσει το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να καταλήξει σε απόφαση και να ανακοινώσει επίσημα τον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
