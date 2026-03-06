Το Ισραήλ κατέστρεψε με 50 μαχητικά και 100 βόμβες το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεϊ: «Δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει»

בלב טהרן: צה"ל השמיד את הבונקר התת-קרקעי של עלי ח'אמנהאי שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של המשטר



כ-50 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הבוקר בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, את הבונקר התת-קרקעי של עלי ח'אמנהאי, שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.



לכל הפרטים… pic.twitter.com/EWg4mPZDEI — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 6, 2026

Την καταστροφή του υπόγειου καταφυγίου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν,σε μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη το πρωί της Τρίτης, γνωστοποίησε ο ισραηλινός στρατός.Σύμφωνα με την παρεχόμενη ενημέρωση, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) χρησιμοποίησε περίπουαεροσκάφη, ρίχνοντας γύρω στιςστο υπόγειο καταφύγιο, το οποίο βρισκόταν κάτω από το «συγκρότημα ηγεσίας» του Ιράν στην Τεχεράνη. Το συγκρότημα αυτό εκτεινόταν σε πολλές οδούς και περιλάμβανε «πολλά σημεία εισόδου και δωμάτια για συναντήσεις ανώτατων μελών του ιρανικού καθεστώτος».Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «το υπόγειο καταφύγιο είχε κατασκευαστεί κάτω από το συγκρότημα και αποτελούσε ασφαλές εναλλακτικό κέντρο για τη διαχείριση του πολέμου από τον ηγέτη, ο οποίος εξαλείφθηκε πριν προλάβει να το χρησιμοποιήσει».Μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ το Σάββατο, «το συγκρότημα συνέχισε να χρησιμοποιείται από ανώτατα μέλη του ιρανικού καθεστώτος», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.και ητης Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, οι οποίες αναλαμβάνουν τις αποστολές σημάτων και οπτικών πληροφοριών αντίστοιχα, είχαν χαρτογραφήσει την περιοχή σε βάθος χρόνου, επιτρέποντας την ακριβή εκτέλεση της επίθεσης, σύμφωνα με την Ιαπωνική Άμυνα.Οι IDF έχουν πλήξει αρκετές φορές θέσεις στο συγκρότημα ηγεσίας του Ιράν στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, που μαίνεται από το περασμένο Σάββατο. Στην πρώτη επίθεση που πραγματοποιήθηκε, ο ισραηλινός στρατός έπληξε και σκότωσε τον Χαμενεΐ. Μια άλλη επίθεση σε κοντινό κτίριο σκότωσε οκτώ κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους. Την Τρίτη, η Ισραηλινή Άμυνα ανακοίνωσε ότι είχε πλήξει αρκετές θέσεις στο συγκρότημα, περιλαμβανομένων του προεδρικού γραφείου του Ιράν και της έδρας της Υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας.