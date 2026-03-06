Με πυραύλους από το διάστημα εξόντωσε τον Χαμενεΐ το Ισραήλ: Το χτύπημα με χειρουργική ακρίβεια και το «κόλπο» με το Σαββατοκύριακο
Με πυραύλους από το διάστημα εξόντωσε τον Χαμενεΐ το Ισραήλ: Το χτύπημα με χειρουργική ακρίβεια και το «κόλπο» με το Σαββατοκύριακο
Ο Ισραηλινός στρατός δημιούργησε την εντύπωση ότι οι στρατηγοί αποχωρούν για το Σαββατοκύριακο από τα πόστα τους - Οι πύραυλοι που έπληξαν το συγκρότημά του ταξίδεψαν μέχρι την άκρη του διαστήματος πριν επανέλθουν στην ατμόσφαιρα
Η εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ, του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, αποτέλεσε μια κίνηση στρατηγικής ακρίβειας και αιφνιδιασμού, η οποία ανέδειξε τη δύναμη της σύγχρονης τεχνολογίας και του ψυχολογικού πολέμου.
Οι Ισραηλινοί στρατηγοί, με απόλυτη μυστικότητα και μια έξυπνη τακτική αποπροσανατολισμού, κατάφεραν να βάλουν σε εφαρμογή μια εκστρατεία εξόντωσης που παραμένει σημείο αναφοράς στην ιστορία της στρατιωτικής στρατηγικής.
Μάλιστα το Ισραήλ διέδωσε εικόνες και ανακοινώσεις που παρουσίαζαν τους στρατηγούς του να επιστρέφουν στα σπίτια τους για το παραδοσιακό δείπνο Σαμπάτ. Η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο να ξεγελάσει την ιρανική ηγεσία, δίνοντάς τους την αίσθηση ότι το Ισραήλ δεν σχεδίαζε καμία επιθετική ενέργεια.
Ωστόσο, ενώ η ηγεσία του Ισραήλ φαινόταν πως «χαλάρωσε», οι στρατηγοί επέστρεψαν κρυφά και, με την κατάλληλη μεταμφίεση, προετοίμασαν την τελική επίθεση. Το Σάββατο το πρωί, οι Ισραηλινοί πιλότοι απογειώθηκαν από τις βάσεις τους και, μετά από δύο ώρες πτήσης, έφτασαν στη θέση τους πάνω από την Τεχεράνη.
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν μια ομοβροντία 30 πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων υπερσύγχρονων Blue Sparrows, οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι την άκρη του διαστήματος πριν χτυπήσουν τους στόχους τους. Έτσι οι Ισραηλινοί έπληξαν τους στόχους τους στην καρδιά της Τεχεράνης σκοτώνοντας τον Χαμενεΐ στο συγκρότημα που βρισκόταν.
Οι πύραυλοι αυτοί, που αναπτύχθηκαν για να ξεπερνούν τα πιο προηγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας, διαθέτουν την ικανότητα να φτάνουν σε πολύ υψηλά υψόμετρα και να επανέρχονται στην ατμόσφαιρα, καθιστώντας τους εξαιρετικά δύσκολους στόχους για τα συστήματα άμυνας του αντιπάλου.
Η στρατηγική αυτή, συνδυάζοντας την αποπροσανατολιστική κίνηση του Σαββάτου και την υπερσύγχρονη τεχνολογία, επέτρεψε στο Ισραήλ να εξαπολύσει μια επίθεση που αιφνιδίασε εντελώς την ιρανική ηγεσία.
Οι Ισραηλινοί στρατηγοί, με απόλυτη μυστικότητα και μια έξυπνη τακτική αποπροσανατολισμού, κατάφεραν να βάλουν σε εφαρμογή μια εκστρατεία εξόντωσης που παραμένει σημείο αναφοράς στην ιστορία της στρατιωτικής στρατηγικής.
Το «κόλπο» του ΙσραήλΌπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail, η επιχείρηση ξεκίνησε με μια απλή αλλά πανέξυπνη στρατηγική: να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι Ισραηλινοί στρατηγοί θα αποχωρήσουν από τα πόστα τους για το Σαββατοκύριακο.
Μάλιστα το Ισραήλ διέδωσε εικόνες και ανακοινώσεις που παρουσίαζαν τους στρατηγούς του να επιστρέφουν στα σπίτια τους για το παραδοσιακό δείπνο Σαμπάτ. Η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο να ξεγελάσει την ιρανική ηγεσία, δίνοντάς τους την αίσθηση ότι το Ισραήλ δεν σχεδίαζε καμία επιθετική ενέργεια.
Ωστόσο, ενώ η ηγεσία του Ισραήλ φαινόταν πως «χαλάρωσε», οι στρατηγοί επέστρεψαν κρυφά και, με την κατάλληλη μεταμφίεση, προετοίμασαν την τελική επίθεση. Το Σάββατο το πρωί, οι Ισραηλινοί πιλότοι απογειώθηκαν από τις βάσεις τους και, μετά από δύο ώρες πτήσης, έφτασαν στη θέση τους πάνω από την Τεχεράνη.
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν μια ομοβροντία 30 πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων υπερσύγχρονων Blue Sparrows, οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι την άκρη του διαστήματος πριν χτυπήσουν τους στόχους τους. Έτσι οι Ισραηλινοί έπληξαν τους στόχους τους στην καρδιά της Τεχεράνης σκοτώνοντας τον Χαμενεΐ στο συγκρότημα που βρισκόταν.
Η τεχνολογία και το αιφνιδιαστικό χτύπημα
Οι πύραυλοι αυτοί, που αναπτύχθηκαν για να ξεπερνούν τα πιο προηγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας, διαθέτουν την ικανότητα να φτάνουν σε πολύ υψηλά υψόμετρα και να επανέρχονται στην ατμόσφαιρα, καθιστώντας τους εξαιρετικά δύσκολους στόχους για τα συστήματα άμυνας του αντιπάλου.
Η στρατηγική αυτή, συνδυάζοντας την αποπροσανατολιστική κίνηση του Σαββάτου και την υπερσύγχρονη τεχνολογία, επέτρεψε στο Ισραήλ να εξαπολύσει μια επίθεση που αιφνιδίασε εντελώς την ιρανική ηγεσία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα