Συγκλονιστικό βίντεο από τη «μάχη» που έδωσαν αστυνομικοί με τον 53χρονο που σκότωσε 3 έξω από μπαρ στο Όστιν φορώντας μπλούζα του Ιράν
Συγκλονιστικό βίντεο από τη «μάχη» που έδωσαν αστυνομικοί με τον 53χρονο που σκότωσε 3 έξω από μπαρ στο Όστιν φορώντας μπλούζα του Ιράν

Σε ένα από τα βίντεο αστυνομικός πυροβόλησε δώδεκα φορές τον Ντιάγκα Ντιαγκνέ, ο οποίος ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι

Την σφοδρή ανταλλαγή πυρών που οδήγησε στην εξουδετέρωση του 53χρονου Ντιάγκα Ντιαγκνέ το βράδυ της Κυριακής αφού εκείνος άνοιξε πυρ έξω από μπαρ στο Όστιν του Τέξας των ΗΠΑ σκοτώνοντας 3 και τραυματίζοντας άλλους 16, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Στα βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών έχουν καταγραφεί οι στιγμές μέχρι να πέσει νεκρός ο 53χρονος μετανάστη από τη Σενεγάλη, ο οποίος φορούσε φούτερ με την επιγραφή «Property of Allah» (Ιδιοκτησία του Αλλάχ) και μπλουζάκι με την ιρανική σημαία.

Σε ένα από τα βίντεο αστυνομικός με το όπλο στο χέρι ακούγεται να φωνάζει «Πού είναι; Πού είναι;» καθώς πυροβολεί περίπου δώδεκα φορές προς τον Ντιαγκνέ, ο οποίος στεκόταν σε μια γωνία οπλισμένος με ένα τουφέκι.



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πλησίασε τον 53χρονο ο οποίος είχε πέσει στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μπαρ, φωνάζοντας «πυροβολισμοί! Πυροβολισμοί! Ο ύποπτος είναι νεκρός» πριν του φωνάξει «σταμάτα να κινείσαι».

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίζα Ντέιβις, χαρακτήρισε το βίντεο «συγκλονιστικό» και είπε ότι οι συνάδελφοί της «έκλαιγαν» βλέποντάς το στο γραφείο τους.



Ο Ντιαγκνέ σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε άλλα 16 – τα περισσότερα από αυτά έξω από το μπαρ, το οποίο διαθέτει μεγάλη βεράντα. Η Ντέιβις είπε ότι δύο θύματα παραμένουν στο νοσοκομείο, με το ένα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 53χρονος από τη Σενεγάλη που σκότωσε 3 και τραυμάτισε 16 στο Όστιν του Τέξας


Νεκροί από τα πυρά του 53χρονου Σενεγαλέζου έπεσαν η 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Τέξας, Σαβίθα Σαν, ο 19χρονος φοιτητής του Texas Tech, Ράιντερ Χάρινγκτον και ο 30χρονος αθλητής του ΜΜΑ, Χόρχε Πέντερσον, από τη Μινεσότα.
