Η Βραζιλία επικυρώνει την συμφωνία ΕΕ-Mercosur για το εμπόριο
Δημιουργείται μία από τις μεγαλύτερες περιοχές ελεύθερου εμπορίου στον πλανήτη, με την έγκριση της Βραζιλίας και αναμένοντας την έγκριση της Παραγουάης
Η Βραζιλία επικύρωσε τη συμφωνία για το εμπόριο που υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες περιοχές ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο. Η επικύρωση έγινε μέσω ψηφοφορίας στη Γερουσία την Τετάρτη, λίγες ημέρες μετά την έγκρισή της από τη Βουλή.
Μετά την έγκριση από τη Βραζιλία, απομένει μόνο το «πράσινο φως» από το κοινοβούλιο της Παραγουάης για να ολοκληρωθεί η επικύρωση της συμφωνίας από όλες τις χώρες της λατινοαμερικάνικης συμμαχίας Mercosur. Η Αργεντινή και η Ουρουγουάη έχουν ήδη εγκρίνει το κείμενο την περασμένη εβδομάδα, προσφέροντας έτσι την απαραίτητη υποστήριξη για την πλήρη επικύρωση της συμφωνίας.
Η συμφωνία θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, και αναμένονται αντιδράσεις από τους διάφορους διεθνείς φορείς, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις πολιτικές και εμπορικές στρατηγικές των δύο περιοχών. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται τώρα από την έγκριση της Παραγουάης, καθώς οι άλλες χώρες της Mercosur έχουν ήδη συμφωνήσει.
Σημασία της Συμφωνίας για το ΕμπόριοΗ συμφωνία αυτή μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur, που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, αναμένεται να δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές περιοχές στον κόσμο, ενισχύοντας τις εμπορικές σχέσεις και τις οικονομικές συνεργασίες μεταξύ των δύο περιοχών. Με τη συμφωνία αυτή, ανοίγονται νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές, με μείωση των δασμών και άνοιγμα νέων αγορών.
