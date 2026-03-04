Συγκρούσεις Χεζμπολάχ - Ισραήλ στη Χιάμ μετά την επίθεση στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση στο Ιράν Λίβανος Ισραήλ Χεζμπολάχ

Συγκρούσεις Χεζμπολάχ - Ισραήλ στη Χιάμ μετά την επίθεση στο Ιράν

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για άμεσες συγκρούσεις από την έναρξη του πολέμου

Η οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανέφερε σήμερα ότι μαχητές της συγκρούονται ευθέως με Ισραηλινούς στρατιώτες οι οποίοι μπήκαν στη λιβανέζικη πόλη Χιάμ, που απέχει έξι χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για άμεσες συγκρούσεις, από την έναρξη του πολέμου, τη Δευτέρα, μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, αμέσως μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν, το Σάββατο.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ, αφού «εντόπισαν» μια μονάδα του ισραηλινού στρατού που επιχειρούσε να μπει στην πόλη, «πυροδότησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό» και ενεπλάκησαν σε άμεσες συγκρούσεις με τους Ισραηλινούς στρατιώτες, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε νωρίτερα την ευθύνη για 14 επιθέσεις σε θέσεις του ισραηλινού στρατού.
