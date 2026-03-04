Οι Ιρανοί ζήτησαν από τη CIA, μέσω μυστικών υπηρεσιών τρίτης χώρας, να μπουν σε διάλογο με τις ΗΠΑ

Την κίνηση της Τεχεράνης, που έγινε μια μέρα μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, αποκάλυψαν οι New York Times - Αρνητικό το Ισραήλ, προτρέπει την Ουάσινγκτον να απορρίψει την προσφορά